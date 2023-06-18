Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vitória tem mais um santo popular (e mártir) para comemorar

Festa tradicional entra para o calendário oficial de eventos culturais da cidade

Públicado em 

18 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

São Sebastião é comemorado no dia 20 de janeiro
São Sebastião é comemorado no dia 20 de janeiro Crédito: Divulgação
Mártir cristão dos primeiros séculos, São Sebastião é festejado em todo o mundo no dia 20 de janeiro. E a partir de agora, a sua festa entra para o calendário oficial de eventos culturais de Vitória, após a aprovação de uma lei, proposta pelo vereador Leonardo Monjardim, pela Câmara Municipal.
A Festa de São Sebastião é comemorada anualmente pela tradicional comunidade que leva seu nome, em Jucutuquara, e faz parte da Paróquia Nossa Senhora das Graças.

Veja Também

Dom Dario, arcebispo de Vitória, entrega carta de renúncia ao papa

Religiosa de 90 anos é eleita Cachoeirense Presente Nº 1

De acordo com o vereador Monjardim, o projeto tem como objetivo privilegiar e homenagear a comunidade católica do bairro, reconhecendo sua importância religiosa. “Essa medida permitirá que a festa, que já é tradicional naquela região, seja oficialmente reconhecida e valorizada, e contribuirá para fortalecer a identidade cultural do bairro e promover o turismo local”, ressaltou.

SOLDADO FAVORITO DO IMPERADOR

Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião nasceu em Narbona, na França, no ano de 256 d.C. Quando ainda era jovem, mudou-se com sua família para Milão, na Itália, cidade de sua mãe. Mais tarde, alistou-se no exército romano e tornou-se o soldado favorito do imperador Maximiano, chegando a comandar a Guarda Pretoriana.
Mesmo ocupando uma posição de destaque no exército, São Sebastião converteu-se ao cristianismo secretamente. Aproveitando-se de seu alto cargo militar, ele visitava frequentemente os cristãos presos, que aguardavam ser levados ao Coliseu, onde enfrentavam leões ferozes ou lutavam contra gladiadores.
Com palavras de encorajamento e consolo, São Sebastião fazia os prisioneiros acreditarem que seriam salvos e teriam vida após a morte, conforme os princípios da fé cristã.
Denunciado por um soldado, o imperador se sentiu traído e mandou que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Mas o guerreiro se negou a fazer esta renúncia. Por isso, Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e desestímulo a outros.

Veja Também

Em igreja evangélica, padre critica racismo, Magno Malta e coronel Ramalho

Igreja Católica muda padres na Arquidiocese de Vitória

Tradicional casa de striptease ao lado de igreja evangélica vai se mudar no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Turismo no ES Câmara de Vitória Igreja Católica Bairro Jucutuquara
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: Polícia Civil tem novo delegado-geral no ES
Imagem de destaque
Motociclista morre após ser atingido por Porsche na BR 262 em Ibatiba
Imagem de destaque
A China está vencendo uma corrida pela IA, os EUA outra — mas qualquer um dos dois pode conseguir dianteira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados