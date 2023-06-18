Vitória tem mais um santo popular (e mártir) para comemorar

São Sebastião é comemorado no dia 20 de janeiro Crédito: Divulgação

Mártir cristão dos primeiros séculos, São Sebastião é festejado em todo o mundo no dia 20 de janeiro. E a partir de agora, a sua festa entra para o calendário oficial de eventos culturais de Vitória, após a aprovação de uma lei, proposta pelo vereador Leonardo Monjardim, pela Câmara Municipal

A Festa de São Sebastião é comemorada anualmente pela tradicional comunidade que leva seu nome, em Jucutuquara , e faz parte da Paróquia Nossa Senhora das Graças.

De acordo com o vereador Monjardim, o projeto tem como objetivo privilegiar e homenagear a comunidade católica do bairro, reconhecendo sua importância religiosa. “Essa medida permitirá que a festa, que já é tradicional naquela região, seja oficialmente reconhecida e valorizada, e contribuirá para fortalecer a identidade cultural do bairro e promover o turismo local”, ressaltou.

SOLDADO FAVORITO DO IMPERADOR

Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro , São Sebastião nasceu em Narbona, na França, no ano de 256 d.C. Quando ainda era jovem, mudou-se com sua família para Milão, na Itália, cidade de sua mãe. Mais tarde, alistou-se no exército romano e tornou-se o soldado favorito do imperador Maximiano, chegando a comandar a Guarda Pretoriana.

Mesmo ocupando uma posição de destaque no exército, São Sebastião converteu-se ao cristianismo secretamente. Aproveitando-se de seu alto cargo militar, ele visitava frequentemente os cristãos presos, que aguardavam ser levados ao Coliseu, onde enfrentavam leões ferozes ou lutavam contra gladiadores.

Com palavras de encorajamento e consolo, São Sebastião fazia os prisioneiros acreditarem que seriam salvos e teriam vida após a morte, conforme os princípios da fé cristã.