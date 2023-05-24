Religiosa de 90 anos é eleita Cachoeirense Presente N° 1

A irmã Otília foi homenageada com um ensaio que retrata o carinho dela com os pacientes da Santa Casa de Cachoeiro Crédito: Rafael Duarte

Ela merece! Irmã Otília, uma religiosa de 90 anos que há 60 anos cuida dos pacientes da Santa Casa de Misericórdia, foi escolhida pela Câmara Municipal a “Cachoeirense Presente Nº 1”. “Sou muito tímida, e fico ainda mais tímida com esse reconhecimento. Eu amo muito as pessoas, mas nunca pedi para ser amada. Só cumpro o que Jesus me mandou fazer”, disse a freira católica.

Amor, neste caso, não é um mero sentimento que se esgota nas palavras. Irmã Maria Joana Otília, seu nome completo, exerce de fato o sentimento mais nobre que existe. Diariamente, a religiosa da Congregação Jesus na Eucaristia dedica-se à oração e ao cuidado dos pacientes da Santa Casa e de outras unidades hospitalares de Cachoeiro de Itapemirim . A freira também ajuda nos trabalhos da “Casa das Irmãs”, onde mora no Colégio Jesus Cristo Rei.

E amor que é amor não tem fim:

"Quero continuar com meus pezinhos no chão, com chuva ou sol, dia ou noite, indo e voltando no tempo que o Senhor tiver para mim. Enquanto estiver viva, vivo para os doentes" Irmã Otília - Cargo do Autor

Mineira de Oliveira, cidade a 150 km de Belo Horizonte , Irmã Otília recebeu em março deste ano, também da Câmara Municipal, o título de Cidadã Cachoeirense.

O título de Cachoeirense Presente Nº 1, por sua vez, é conferido a cidadãos cujos trabalhos prestados à comunidade cachoeirense se destacam no dia a dia. A escolha do nome é feita pelos legisladores por meio de votação. A honraria é entregue na sessão solene da Festa de Cachoeiro, em 29 de junho.

A indicação da religiosa foi feita pelos jornalistas Alessandro de Paula e Anete Lacerda, com apoio de representantes da Santa Casa durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores no dia 11 de abril.