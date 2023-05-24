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Leonel Ximenes

Religiosa de 90 anos é eleita Cachoeirense Presente N° 1

Irmã vai todos os dias à Santa Casa de Misericórdia rezar pelos pacientes e seus acompanhantes

Públicado em 

24 mai 2023 às 12:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cachoeiro
A irmã Otília foi homenageada com um ensaio que retrata o carinho dela com os pacientes da Santa Casa de Cachoeiro Crédito: Rafael Duarte
Ela merece! Irmã Otília, uma religiosa de 90 anos que há 60 anos cuida dos pacientes da Santa Casa de Misericórdia, foi escolhida pela Câmara Municipal a “Cachoeirense Presente Nº 1”. “Sou muito tímida, e fico ainda mais tímida com esse reconhecimento. Eu amo muito as pessoas, mas nunca pedi para ser amada. Só cumpro o que Jesus me mandou fazer”, disse a freira católica.
Amor, neste caso, não é um mero sentimento que se esgota nas palavras. Irmã Maria Joana Otília, seu nome completo, exerce de fato o sentimento mais nobre que existe. Diariamente, a religiosa da Congregação Jesus na Eucaristia dedica-se à oração e ao cuidado dos pacientes da Santa Casa e de outras unidades hospitalares de Cachoeiro de Itapemirim. A freira também ajuda nos trabalhos da “Casa das Irmãs”, onde mora no Colégio Jesus Cristo Rei.

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E amor que é amor não tem fim:
"Quero continuar com meus pezinhos no chão, com chuva ou sol, dia ou noite, indo e voltando no tempo que o Senhor tiver para mim. Enquanto estiver viva, vivo para os doentes"
Irmã Otília - Cargo do Autor
Mineira de Oliveira, cidade a 150 km de Belo Horizonte, Irmã Otília recebeu em março deste ano, também da Câmara Municipal, o título de Cidadã Cachoeirense.
O título de Cachoeirense Presente Nº 1, por sua vez, é conferido a cidadãos cujos trabalhos prestados à comunidade cachoeirense se destacam no dia a dia. A escolha do nome é feita pelos legisladores por meio de votação. A honraria é entregue na sessão solene da Festa de Cachoeiro, em 29 de junho.
A indicação da religiosa foi feita pelos jornalistas Alessandro de Paula e Anete Lacerda, com apoio de representantes da Santa Casa durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores no dia 11 de abril.
“Quero agradecer aos jornalistas, vereadores e todos que estão felizes por mim. Se esse reconhecimento torna as pessoas felizes, o recebo com muita gratidão e humildade”, afirmou Irmã Otília, a rainha da bondade e do amor na terra do Rei.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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