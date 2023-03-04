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Leonel Ximenes

Dois padres estrangeiros vão comandar a mesma paróquia no ES

Segundo a diocese, há poucas paróquias no mundo com essa forma de organização, que é prevista no Código de Direito Canônico

Publicado em 04 de Março de 2023 às 09:11

Públicado em 

04 mar 2023 às 09:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ao lado do padre Juan (à esquerda), padre Gabrielle oferece a hóstia sagrada a uma fiel durante a missa de posse de ambos na paróquia de Sooretama
Ao lado do padre Ruben (à esquerda), padre Gabrielle oferece a hóstia sagrada a uma fiel durante a missa de posse de ambos na paróquia de Sooretama Crédito: Paróquia Paróquia Cristo Rei de Sooretama
Se a palavra católico significa “universal”, a Diocese de Colatina está colocando o conceito em prática. É que acabam de tomar posse na Paróquia Paróquia Cristo Rei, em Sooretama, no Norte do Estado, dois párocos estrangeiros - um italiano e outro uruguaio.
O que chama atenção também é que pela primeira vez em sua histórica, a Diocese de Colatina terá dois párocos numa mesma paróquia, um luxo haja vista a escassez de sacerdotes na Igreja Católica no Brasil.
Os padres Gabrielle Stella (italiano) e Ruben Arigón Castro (uruguaio), ambos da Congregação Pia Sociedade São Caetano, tomaram posse em missa solene presidida pelo bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, no último sábado (26).

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A divisão de tarefas já foi estabelecida para os dois religiosos. Caberá ao padre Gabrielle a função de moderador, aquele que responde pela administração e decisões burocráticas da paróquia.
O uruguaio Ruben, por sua vez, será pároco “in solidum”, que em latim significa “em conjunto”. “Ou seja, nós vamos trabalhar, atuar e responder pela paróquia sempre em comunhão, partilhando o ministério pastoral e seguindo por um caminho sinodal”, explica.
Segundo ele, há poucas paróquias no mundo com essa organização, mas o formato está previsto no Código de Direito Canônico da Igreja Católica.
Os dois párocos serão auxiliados em seu ministério pelo (também italiano) diácono Vito Calella e pelas irmãs Dimesse Filhas de Maria Imaculada.

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Esta é a segunda experiência do padre Gabrielle na Paróquia Cristo Rei. O sacerdote italiano já atuou em Sooretama como vigário de 2013 a 2018, depois foi enviado pela congregação à Argentina, onde permaneceu até o ano passado.
Já para o padre Ruben, tudo é novo. Ele estava em missão em Buenos Aires, capital da Argentina, e esta é sua primeira vez no Brasil. Para se ambientar melhor ao país, o sacerdote fará um curso de três meses de inculturação em Brasília, oferecido pela Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), que começa no final de março.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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