Dois padres estrangeiros vão comandar a mesma paróquia no ES

Ao lado do padre Ruben (à esquerda), padre Gabrielle oferece a hóstia sagrada a uma fiel durante a missa de posse de ambos na paróquia de Sooretama Crédito: Paróquia Paróquia Cristo Rei de Sooretama

Se a palavra católico significa “universal”, a Diocese de Colatina está colocando o conceito em prática. É que acabam de tomar posse na Paróquia Paróquia Cristo Rei, em Sooretama , no Norte do Estado, dois párocos estrangeiros - um italiano e outro uruguaio.

O que chama atenção também é que pela primeira vez em sua histórica, a Diocese de Colatina terá dois párocos numa mesma paróquia, um luxo haja vista a escassez de sacerdotes na Igreja Católica no Brasil.

Os padres Gabrielle Stella (italiano) e Ruben Arigón Castro (uruguaio), ambos da Congregação Pia Sociedade São Caetano, tomaram posse em missa solene presidida pelo bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, no último sábado (26).

A divisão de tarefas já foi estabelecida para os dois religiosos. Caberá ao padre Gabrielle a função de moderador, aquele que responde pela administração e decisões burocráticas da paróquia.

O uruguaio Ruben, por sua vez, será pároco “in solidum”, que em latim significa “em conjunto”. “Ou seja, nós vamos trabalhar, atuar e responder pela paróquia sempre em comunhão, partilhando o ministério pastoral e seguindo por um caminho sinodal”, explica.

Segundo ele, há poucas paróquias no mundo com essa organização, mas o formato está previsto no Código de Direito Canônico da Igreja Católica.

Os dois párocos serão auxiliados em seu ministério pelo (também italiano) diácono Vito Calella e pelas irmãs Dimesse Filhas de Maria Imaculada.

Esta é a segunda experiência do padre Gabrielle na Paróquia Cristo Rei. O sacerdote italiano já atuou em Sooretama como vigário de 2013 a 2018, depois foi enviado pela congregação à Argentina, onde permaneceu até o ano passado.