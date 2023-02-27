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Leonel Ximenes

Padre do ES realiza seu sonho e embarca para missão na África

"Fiz esse pedido há 20 anos e hoje recebo com muita alegria esse acolhimento”, comemora o sacerdote

Públicado em 

27 fev 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Padre Antônio da Luz Miranda recebe a Cruz Missionária durante celebração de envio na Catedral de Cachoeiro
Padre Antônio da Luz Miranda recebe a Cruz Missionária durante celebração de envio na Catedral de Cachoeiro Crédito: Diocese de Cachoeiro
No dia em que comemorou 20 anos de ordenação sacerdotal, o padre Antônio da Luz Miranda, da Diocese de Cachoeiro,  confirmou a realização de um sonho: ele viajará nos próximos dias para integrar uma equipe missionária na Arquidiocese de Beira, em Moçambique, na África.
A celebração de envio do sacerdote, realizada nesta Quarta-Feira de Cinzas (22), na Catedral de São Pedro, foi presidida pelo bispo dom Luiz Fernando Lisboa.
“O desejo pela missão me acompanha desde a infância. Eu sempre quis trabalhar como missionário na África. Fiz esse pedido há 20 anos e hoje eu recebo com muita alegria esse acolhimento”, comemora o padre diocesano, de 51 anos, que recebeu na celebração a chamada Cruz Missionária. A missão do religioso não tem prazo para acabar.

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Padre Antônio, que é vigário da Paróquia Nossa Senhora das Neves em Presidente Kennedy, diz que espera ser bem-sucedido na missão de evangelizar pessoas que não são católicas: “Ainda vou experimentar isso. Mas, pelo que tenho ouvido, é um diálogo contínuo e o essencial é o testemunho de vida e a convivência fraterna e respeitosa, sem julgamentos”.
Ordenado há 20 anos, padre Antônio diz que espera ser bem-sucedido na missão de evangelizar pessoas que não são católicas
Ordenado há 20 anos, padre Antônio diz que espera ser bem-sucedido na missão de evangelizar pessoas que não são católicas Crédito: Diocese de Cachoeiro
Ser missionário, por sinal, é uma realidade já vivida pelo atual bispo de Cachoeiro. Dom Luiz Fernando Lisboa, antes de assumir a diocese do Sul do Estado, era bispo da cidade de Pemba, na mesma Moçambique para onde vai o padre Antônio.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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