O coronel que virou socialista no interior do ES

Enivaldo: o mais novo companheiro camarada Crédito: Amarildo

Voz ativa entre prefeitos, vereadores e líderes políticos da região, Enivaldo diz que sua filiação foi discutida numa reunião entre ele, o governador e o vice-governador Ricardo Ferraço, que também o havia convidado para se filiar ao MDB. O ato de filiação ao PSB será realizado nos próximos dias em Barra de São Francisco

Ao anunciar sua decisão pelo PSB, Enivaldo, que já havia afirmado que não vai disputar a reeleição para prefeito em 2024, desconversou sobre uma futura candidatura nas eleições de 2026. “Sou candidato a passar dois anos trabalhando na construção partidária”, resumiu o neocoronel.

FIDELIDADE HISTÓRICA AO GOVERNADOR

O aceite ao convite do governador é mais uma demonstração de fidelidade histórica de Enivaldo a Casagrande. Em 2014, mesmo com o socialista em desvantagem nas pesquisas para a reeleição ao Palácio Anchieta ( Paulo Hartung foi o vencedor do pleito), Enivaldo manteve-se alinhado ao então governador até o final do seu mandato.

Naquela época, Barra de São Francisco foi um dos poucos municípios onde Casagrande venceu Hartung, o então governador eleito. Essa lealdade fez com que a amizade entre Enivaldo e Casagrande se consolidasse. Em 2018, voltou a apoiar a eleição do socialista e, reeleito deputado, o político do Noroeste acabou líder do governo por um período na Assembleia Legislativa.

Em 2011, a convite de Gilberto Kassab, Enivaldo organizou o PSD no Estado até se desfiliar do partido no ano passado. Pelo PSD, foi eleito deputado estadual em 2014 e 2018 e eleito prefeito de Barra de São Francisco em 2020.

Nas eleições do ano passado, apostou todo o seu prestígio político na candidatura do sobrinho, o ex-vereador de Vitória Mazinho dos Anjos , que foi eleito para a Assembleia Legislativa com boa votação no Noroeste do ES, reduto político do tio que agora virou socialista.