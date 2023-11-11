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Leonel Ximenes

O coronel que virou socialista no interior do ES

Líder político conservador aceitou convite do governador Casagrande e vai se filiar a legenda de esquerda

Públicado em 

11 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Enivaldo: o mais novo companheiro camarada
Enivaldo: o mais novo companheiro camarada Crédito: Amarildo
Coisas da política brasileira. Acostumado a ser o manda-chuva no Noroeste capixaba, o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, até então sem partido, resolveu se filiar ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB do governador Casagrande.
Voz ativa entre prefeitos, vereadores e líderes políticos da região, Enivaldo diz que sua filiação foi discutida numa reunião entre ele, o governador e o vice-governador Ricardo Ferraço, que também o havia convidado para se filiar ao MDB. O ato de filiação ao PSB será realizado nos próximos dias em Barra de São Francisco.

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Ao anunciar sua decisão pelo PSB, Enivaldo, que já havia afirmado que não vai disputar a reeleição para prefeito em 2024, desconversou sobre uma futura candidatura nas eleições de 2026. “Sou candidato a passar dois anos trabalhando na construção partidária”, resumiu o neocoronel.

FIDELIDADE HISTÓRICA AO GOVERNADOR

O aceite ao convite do governador é mais uma demonstração de fidelidade histórica de Enivaldo a Casagrande. Em 2014, mesmo com o socialista em desvantagem nas pesquisas para a reeleição ao Palácio Anchieta (Paulo Hartung foi o vencedor do pleito), Enivaldo manteve-se alinhado ao então governador até o final do seu mandato.
Naquela época, Barra de São Francisco foi um dos poucos municípios onde Casagrande venceu Hartung, o então governador eleito. Essa lealdade fez com que a amizade entre Enivaldo e Casagrande se consolidasse. Em 2018, voltou a apoiar a eleição do socialista e, reeleito deputado, o político do Noroeste acabou líder do governo por um período na Assembleia Legislativa.
Em 2011, a convite de Gilberto Kassab, Enivaldo organizou o PSD no Estado até se desfiliar do partido no ano passado. Pelo PSD, foi eleito deputado estadual em 2014 e 2018 e eleito prefeito de Barra de São Francisco em 2020.

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Nas eleições do ano passado, apostou todo o seu prestígio político na candidatura do sobrinho, o ex-vereador de Vitória Mazinho dos Anjos, que foi eleito para a Assembleia Legislativa com boa votação no Noroeste do ES, reduto político do tio que agora virou socialista.
O camarada Enivaldo tem poder.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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