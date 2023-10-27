Deputado Denninho rompe com Pazolini, prefeito de Vitória

O deputado estadual Denninho Silva (União Brasil) anunciou nesta sexta-feira (27) que rompeu politicamente com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos). “Estou rompendo uma parceria com Pazolini de muitos anos”, resume o parlamentar.
Os motivos do rompimento são vários, desde demissão de pessoas indicadas por Denninho na prefeitura e até a suposta “falta de diálogo” do prefeito com o então aliado. “Pazolini não conversa com ninguém, inclusive comigo. Faltou diálogo e respeito”, queixa-se Denninho.
Outro motivo apontado pelo deputado é a instalação de um Centro Pop em Goiabeiras
, reduto eleitoral do parlamentar. Segundo ele, os moradores não foram ouvidos.”Não tenho nada contra morador em situação de rua, mas é preciso que o prefeito converse com a comunidade antes de instalar o Centro Pop, o que não aconteceu”.
Os aliados de Denninho na PMV foram exonerados nesta quinta-feira (26). Eles ocupavam cargos de chefes de equipes em secretarias ou de assessoria técnica.