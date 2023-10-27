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Leonel Ximenes

Deputado Denninho rompe com Pazolini, prefeito de Vitória

Parlamentar acusa o prefeito de "falta de diálogo" e de ter exonerado aliados indicados por ele na PMV

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 11:42

Públicado em 

27 out 2023 às 11:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Denninho e Lorenzo Pazolini no horário eleitoral
Denninho e Lorenzo Pazolini no horário eleitoral Crédito: Reprodução
O deputado estadual Denninho Silva (União Brasil) anunciou nesta sexta-feira (27) que rompeu politicamente com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). “Estou rompendo uma parceria com Pazolini de muitos anos”, resume o parlamentar.
Os motivos do rompimento são vários, desde demissão de pessoas indicadas por Denninho na prefeitura e até a suposta “falta de diálogo” do prefeito com o então aliado. “Pazolini não conversa com ninguém, inclusive comigo. Faltou diálogo e respeito”, queixa-se Denninho.
Outro motivo apontado pelo deputado é a instalação de um Centro Pop em Goiabeiras, reduto eleitoral do parlamentar. Segundo ele, os moradores não foram ouvidos.”Não tenho nada contra morador em situação de rua, mas é preciso que o prefeito converse com a comunidade antes de instalar o Centro Pop, o que não aconteceu”.
Os aliados de Denninho na PMV foram exonerados nesta quinta-feira (26). Eles ocupavam cargos de chefes de equipes em secretarias ou de assessoria técnica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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