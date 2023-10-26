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Leonel Ximenes

Vitória anuncia aumento do tíquete para servidores. Veja valores

Prefeitura também vai decretar ponto facultativo na semana que vem

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 12:02

Públicado em 

26 out 2023 às 12:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória
Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória: boas notícias para os servidores Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória vai anunciar, ainda nesta quinta-feira (26), o aumento no valor do tíquete-refeição dos servidores municipais. Os que trabalham sob o regime de carga horária superior a 40h semanais vão receber R$ 800; os de carga horária de 36h a 40h, R$ 660; e os que têm carga horária semanal igual ou inferior a 30h, R$ 528. Os novos valores serão pagos a partir de novembro.
Até agora, havia dois valores de tíquete-refeição:  R$ 550 para 40h e R$ 440 para 30h. Segundo a PMV,  houve aumento do tíquete de até 150% em relação a janeiro de 2021. 
Além do aumento do tíquete, a prefeitura também vai anunciar que no próximo dia 3 de novembro, sexta-feira, será decretado ponto facultativo na Capital. Portanto, os servidores terão um feriadão de quatro dias, incluindo o Dia de Finados (2/11), na quinta-feira.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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