Vitória anuncia aumento do tíquete para servidores. Veja valores

A Prefeitura de Vitória
vai anunciar, ainda nesta quinta-feira (26), o aumento no valor do tíquete-refeição dos servidores municipais. Os que trabalham sob o regime de carga horária superior a 40h semanais vão receber R$ 800
; os de carga horária de 36h a 40h, R$ 660
; e os que têm carga horária semanal igual ou inferior a 30h, R$ 528
. Os novos valores serão pagos a partir de novembro.
Até agora, havia dois valores de tíquete-refeição: R$ 550 para 40h e R$ 440 para 30h. Segundo a PMV, houve aumento do tíquete de até 150% em relação a janeiro de 2021.
Além do aumento do tíquete, a prefeitura também vai anunciar que no próximo dia 3 de novembro, sexta-feira, será decretado ponto facultativo na Capital
. Portanto, os servidores terão um feriadão de quatro dias, incluindo o Dia de Finados (2/11), na quinta-feira.