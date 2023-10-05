Vitória estuda liberar tráfego de veículos no histórico Viaduto Caramuru

Entregue restaurado na última sexta-feira (29/9)
, o Viaduto Caramuru, no Centro de Vitória
, por enquanto é um (belíssimo) monumento contemplativo e de passagem de pedestres. Mas, segundo a coluna apurou com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a prefeitura está estudando a reabertura do tráfego de veículos na via. Mas com restrições.
“Ouvimos moradores e comerciantes da região e decidimos, por ora, proibir o tráfego no Caramuru, mas estamos estudando a possibilidade de permitir o tráfego de veículos pequenos na via, após ouvirmos a sociedade”, afirmou o prefeito.
Pazolini argumenta que o viaduto é um monumento histórico delicado e que não comporta o tráfego de veículos pesados. “É bom lembrar que fizemos um restauro, com especialistas no setor, e não uma reforma”, ressalta.
Mas o prefeito adianta que já decidiu não permitir mais a utilização do histórico viaduto como estacionamento de veículos, como vinha ocorrendo antes do processo de restauro. “O estacionamento não é atraente visualmente e, além disso, depreciaria um bem de valor histórico e cultural e afastaria os visitantes.”
O prefeito diz que ainda não há uma data definida para anunciar se o viaduto será liberado ou não para o tráfego de veículos pequenos. “Queremos esgotar esse debate, ouvindo a sociedade, e tomar uma decisão a mais harmoniosa possível”, explica o prefeito da Capital.
Inicialmente chamado de Viaduto de São Francisco, o Caramuru foi construído entre 1924 e 1927, no governo de Florentino Avidos
. Por sua relevância histórico-cultural, o Viaduto Caramuru foi identificado como de interesse de preservação histórica, no grau de proteção integral primária.
Ele constitui o único exemplar de estrutura elevada, do tipo viaduto, remanescente do século XX no município de Vitória. Foi construído sobre a rua de mesmo nome e interliga as Ruas Francisco Araújo e Dom Fernando. O Caramuru é um marco da ligação da parte baixa da cidade com seu núcleo fundacional, a chamada Cidade Alta.