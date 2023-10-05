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Leonel Ximenes

Vitória estuda liberar tráfego de veículos no histórico Viaduto Caramuru

Via pública, entregue restaurada na semana passada, está interditada ao tráfego, mas pode ser liberada para carros pequenos

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

05 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Outubro Rosa. Viaduto Caramuru
Novo Viaduto Caramuru é iluminado com cor em alusão ao Outubro Rosa Crédito: Vitor Jubini
Entregue restaurado na última sexta-feira (29/9), o Viaduto Caramuru, no Centro de Vitória, por enquanto é um (belíssimo) monumento contemplativo e de passagem de pedestres. Mas, segundo a coluna apurou com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a prefeitura está estudando a reabertura do tráfego de veículos na via. Mas com restrições.
“Ouvimos moradores e comerciantes da região e decidimos, por ora, proibir o tráfego no Caramuru, mas estamos estudando a possibilidade de permitir o tráfego de veículos pequenos na via, após ouvirmos a sociedade”, afirmou o prefeito.

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Pazolini argumenta que o viaduto é um monumento histórico delicado e que não comporta o tráfego de veículos pesados. “É bom lembrar que fizemos um restauro, com especialistas no setor, e não uma reforma”, ressalta.

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Mas o prefeito adianta que já decidiu não permitir mais a utilização do histórico viaduto como estacionamento de veículos, como vinha ocorrendo antes do processo de restauro. “O estacionamento não é atraente visualmente e, além disso, depreciaria um bem de valor histórico e cultural e afastaria os visitantes.”
O Viaduto Caramuru, por enquanto, é um monumento paisagístico e de passagem de pedestres no Centro de Vitória
O Viaduto Caramuru, por enquanto, é um monumento paisagístico e de passagem de pedestres no Centro de Vitória Crédito: Leo Duarte/PMV
O prefeito diz que ainda não há uma data definida para anunciar se o viaduto será liberado ou não para o tráfego de veículos pequenos. “Queremos esgotar esse debate, ouvindo a sociedade, e tomar uma decisão a mais harmoniosa possível”, explica o prefeito da Capital.

VIADUTO, HISTÓRIA VIVA DA CAPITAL

Inicialmente chamado de Viaduto de São Francisco, o Caramuru foi construído entre 1924 e 1927, no governo de Florentino Avidos. Por sua relevância histórico-cultural, o Viaduto Caramuru foi identificado como de interesse de preservação histórica, no grau de proteção integral primária.
Ele constitui o único exemplar de estrutura elevada, do tipo viaduto, remanescente do século XX no município de Vitória. Foi construído sobre a rua de mesmo nome e interliga as Ruas Francisco Araújo e Dom Fernando. O Caramuru é um marco da ligação da parte baixa da cidade com seu núcleo fundacional, a chamada Cidade Alta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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