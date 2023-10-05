Vitória estuda liberar tráfego de veículos no histórico Viaduto Caramuru

Novo Viaduto Caramuru é iluminado com cor em alusão ao Outubro Rosa Crédito: Vitor Jubini

“Ouvimos moradores e comerciantes da região e decidimos, por ora, proibir o tráfego no Caramuru, mas estamos estudando a possibilidade de permitir o tráfego de veículos pequenos na via, após ouvirmos a sociedade”, afirmou o prefeito.

Pazolini argumenta que o viaduto é um monumento histórico delicado e que não comporta o tráfego de veículos pesados. “É bom lembrar que fizemos um restauro, com especialistas no setor, e não uma reforma”, ressalta.

Mas o prefeito adianta que já decidiu não permitir mais a utilização do histórico viaduto como estacionamento de veículos, como vinha ocorrendo antes do processo de restauro. “O estacionamento não é atraente visualmente e, além disso, depreciaria um bem de valor histórico e cultural e afastaria os visitantes.”

O Viaduto Caramuru, por enquanto, é um monumento paisagístico e de passagem de pedestres no Centro de Vitória Crédito: Leo Duarte/PMV

O prefeito diz que ainda não há uma data definida para anunciar se o viaduto será liberado ou não para o tráfego de veículos pequenos. “Queremos esgotar esse debate, ouvindo a sociedade, e tomar uma decisão a mais harmoniosa possível”, explica o prefeito da Capital.

VIADUTO, HISTÓRIA VIVA DA CAPITAL

Inicialmente chamado de Viaduto de São Francisco, o Caramuru foi construído entre 1924 e 1927, no governo de Florentino Avidos . Por sua relevância histórico-cultural, o Viaduto Caramuru foi identificado como de interesse de preservação histórica, no grau de proteção integral primária.