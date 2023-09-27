Viaduto Caramuru é reinaugurado para valorizar Centro de Vitória e história do ES

Viaduto Caramuru recebeu um investimento de mais de R$ 800 mil Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

O Viaduto Caramuru é um símbolo da história capixaba. Construído em 1925, no governo de Florentino Avidos, o local tinha o objetivo de permitir a passagem de bondes, ideia que depois foi descartada por haver desconfiança de que não aguentasse o peso.

O monumento passou anos sem receber grande atenção. Mas, neste ano, a atual gestão da Prefeitura de Vitória fez uma grande restauração da estrutura que possui 40 metros de comprimento e largura média de 8,42 metros, em um investimento que ultrapassa os R$ 800 mil.

"Estamos atuando com intervenções para o restabelecimento dos prédios históricos no Centro, como o Mucane, Viaduto Caramuru e o Mercado da Capixaba. É o respeito à cultura de Vitória. Essas intervenções resgatam o sentido histórico que Vitória sempre representou para o cidadão", enfatizou Gustavo Perim, Secretário de Obras do município.

No viaduto, foram feitas diversas melhorias. Entre elas, a manutenção e recuperação do tabuleiro, adornos, postes, muros de arrimo e do pavimento de concreto do viaduto; os trilhos remanescentes foram mantidos e recuperados, além de receber tratamento anticorrosivo.

Entre as melhorias estão a manutenção e recuperação do tabuleiro, adornos, postes, muros de arrimo e do pavimento de concreto do viaduto Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Também foi realizada a reconstrução do pavimento da calçada, tornando-as seguras, confortáveis e acessíveis; houve encurtamento da travessia de pedestres; instalação de iluminação cênica; retirada da camada asfáltica e recuperação/limpeza do paralelepípedo original das Ruas Caramuru, São Francisco e Francisco Araújo.

O local recebeu manutenção/melhoria da camada asfáltica da Avenida Cleto Nunes e Ruas General Osório e Cais de São Francisco. Não houve comprometimento da caixa de rua e número de faixas carroçáveis, mantendo o máximo possível de número de vagas de veículos/motos.

Outro ponto importante foi a recuperação dos postes. Dos seis originais, apenas cinco estavam no local.

“Todos foram levados para a fundição Fund-Arte em Água Doce do Norte, onde foram lixados e receberam pintura na cor Bonze Anjo. Uma das peças originais serviu de modelo para a fundição de uma réplica, que ocupou o lugar do sexto poste, que não foi encontrado”, destaca Gustavo Perim.

Uma empresa de Vila Velha confeccionou réplicas dos ladrilhos hidráulicos das calçadas. Algumas peças originais existentes no piso, no modelo casco de tartaruga, serviram de molde para as formas com as quais réplicas foram produzidas e instaladas.

Você sabia?

A Rua Caramuru, onde fica o viaduto, chamava-se Rua do Fogo e, no passado, foi palco de uma batalha entre locais e invasores holandeses Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

A rua Caramuru, onde fica o viaduto, é uma das mais emblemáticas da história da cidade de Vitória. Inicialmente denominada Rua do Fogo, a atual Caramuru foi palco de uma batalha entre locais e invasores holandeses, em que os últimos foram expulsos.

Foi somente em 1872 que a Rua do Fogo veio a ser nomeada Rua Caramuru. No início da década de 1930, essa, que então era uma viela, foi substituída por uma rua de quinze metros de largura, dando acesso à Cidade Alta. Para tanto, casas antigas foram demolidas no local da rua, sendo antes desapropriadas amigavelmente. O Viaduto foi construído na gestão do governador Florentino Avidos (1924- 1928).

Investimentos mudam a cara do Centro de Vitória

Com investimentos totalizando R$ 55 milhões, o Centro de Vitória e região tem recebido obras e projetos transformadores pela Prefeitura, como a reforma do Parque Municipal Gruta da Onça e o Residencial Santa Cecília, que agora fornece moradia para famílias beneficiárias de programas habitacionais.

A infraestrutura no Centro também tem sido melhorada, com obras de contenção de encostas e a reurbanização de escadarias, como a José Ambrósio Rocha, em Santa Clara. Além disso, a atual gestão criou a Lei 9.882/2022, que oferece incentivos fiscais atrativos, incluindo a isenção de IPTU para edifícios do Centro de Vitória que aderirem ao programa RetroFit, visando à modernização e ocupação de imóveis anteriormente ociosos.

Mucane é reaberto em Vitória após revitalização Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

A restauração de edificações históricas estende-se a outros locais de relevância na área central, incluindo a Escola da Ciência-Física, o Viaduto Caramuru e o Mercado da Capixaba, todos passando por restaurações significativas.