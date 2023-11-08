Ex-prefeito acusado de matar mulher em Colatina tem prisão mantida

No dia 18 de outubro de 2023, o Ministério Público Estadual
denunciou o réu pela suposta prática de homicídio qualificado por meio cruel e feminicídio praticado com dolo eventual.
“Desta forma, entendo que a prisão preventiva do denunciado deve ser mantida para assegurar a conveniência da instrução processual, a fim de garantir o bom andamento do processo e a qualidade das provas a serem colhidas em juízo”, escreveu a juíza Silvia Fonseca Lima, em sua decisão, publicada na última segunda-feira (6).
A Justiça também já designou audiência de instrução e julgamento, para ocorrerem nos dias 27 de novembro, 29 de novembro e 1º de dezembro deste ano.
O motorista Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, que foi preso preventivamente pela morte da médica, junto com o marido dela, Fúvio Serafim, 44 anos, foi solto por meio de um alvará expedido pela Justiça no dia 18 de outubro
. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o homem praticou o crime de fraude processual e não teve participação na morte.
Juliana El Aouar foi encontrada morta na manhã do dia 2 de setembro, em um quarto de hotel de Colatina
, onde o casal estava hospedado. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o cenário encontrado pelos peritos foi o quarto todo revirado, sangue nas roupas de cama e a médica toda machucada.