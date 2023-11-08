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Leonel Ximenes

Ex-prefeito acusado de matar mulher em Colatina tem prisão mantida

Médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, foi encontrada morta em um quarto de hotel

Públicado em 

08 nov 2023 às 14:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Juliana Pimenta Ruas El-Aouar e Juliana Pimenta Ruas El-Aouar
A médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar e Fúvio Luziano Serafim Crédito: Redes Sociais
A Justiça estadual manteve a prisão preventiva de Fúvio Luziano Serafim, ex-prefeito da cidade mineira de Catuji, acusado de matar a esposa, a médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, de 39 anos, em um quarto de hotel em Colatina, em setembro deste ano.
No dia 18 de outubro de 2023, o Ministério Público Estadual denunciou o réu pela suposta prática de homicídio qualificado por meio cruel e feminicídio praticado com dolo eventual.
“Desta forma, entendo que a prisão preventiva do denunciado deve ser mantida para assegurar a conveniência da instrução processual, a fim de garantir o bom andamento do processo e a qualidade das provas a serem colhidas em juízo”, escreveu a juíza Silvia Fonseca Lima, em sua decisão, publicada na última segunda-feira (6).

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A Justiça também já designou audiência de instrução e julgamento, para ocorrerem nos dias 27 de novembro, 29 de novembro e 1º de dezembro deste ano.

MOTORISTA FOI LIBERTADO

O motorista Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, que foi preso preventivamente pela morte da médica, junto com o marido dela, Fúvio Serafim, 44 anos, foi solto por meio de um alvará expedido pela Justiça no dia 18 de outubro. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o homem praticou o crime de fraude processual e não teve participação na morte.

O CENÁRIO DO CRIME

Juliana El Aouar foi encontrada morta na manhã do dia 2 de setembro, em um quarto de hotel de Colatina, onde o casal estava hospedado. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o cenário encontrado pelos peritos foi o quarto todo revirado, sangue nas roupas de cama e a médica toda machucada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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