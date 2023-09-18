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Leonel Ximenes

Médica assassinada no ES: desembargador aposentado atuará na acusação

Juliana Ruas El-Aouar, de 39 anos, foi vítima de feminicídio em um hotel de Colatina

Públicado em 

18 set 2023 às 11:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Juliana Pimenta Ruas El-Aouar
Juliana Pimenta Ruas El-Aouar Crédito: Redes Sociais
O desembargador aposentado e advogado Adalto Dias Tristão foi contratado no último fim de semana para atuar na assistência de acusação do caso da médica Juliana Ruas El-Aouar, de 39 anos, vítima de feminicídio em um hotel de Colatina. Ela teve a cabeça quebrada em mais de um lugar e ferimentos em várias partes do corpo.
 Tristão, que se aposentou do Tribunal de Justiça em novembro do ano passado, vai atuar junto com o advogado Eliazer Vieira. Os indiciados como autores do feminicídio foram presos em flagrante e depois foi decretada a prisão preventiva de ambos.

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São apontados como autores do crime o ex-prefeito de Catuji (MG) Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, e o seu motorista, Robson Gonçalves. Ambos estão presos.
“Pretendemos contribuir com as autoridades que atuam no caso, para que se faça a melhor justiça”, afirma Tristão, contratado pela pai da vítima neste sábado (16).

ENTENDA O CASO

A médica Juliana El-Aouar, encontrada morta em um quarto de hotel em Colatina, no Espírito Santo , na manhã de sábado (2/9), atuava na área de psiquiatria em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Ela era casada há cinco anos com Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, ex-prefeito da cidade mineira de Catuji, que foi preso suspeito pelo crime.
O pai da vítima, Samir El-Aouar, é ex-prefeito e ex-vereador de Teófilo Otoni, onde atua como médico cirurgião. No dia seguinte ao crime, Samir disse que a filha foi torturada até a morte.
Juliana morava com o marido em Teófilo Otoni, mas eles estavam hospedados em um hotel no bairro São Vicente, em Colatina. O motorista do casal, Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, também estava hospedado no hotel, no quarto ao lado. Fuvio e Robson foram presos em flagrante por feminicídio e homicídio, respectivamente.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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