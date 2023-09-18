Médica assassinada no ES: desembargador aposentado atuará na acusação

São apontados como autores do crime o ex-prefeito de Catuji (MG) Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, e o seu motorista, Robson Gonçalves. Ambos estão presos.
“Pretendemos contribuir com as autoridades que atuam no caso, para que se faça a melhor justiça”, afirma Tristão, contratado pela pai da vítima neste sábado (16).
A médica Juliana El-Aouar, encontrada morta em um quarto de hotel em Colatina
, no Espírito Santo , na manhã de sábado (2/9), atuava na área de psiquiatria em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Ela era casada há cinco anos com Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, ex-prefeito da cidade mineira de Catuji, que foi preso suspeito pelo crime.
O pai da vítima, Samir El-Aouar, é ex-prefeito e ex-vereador de Teófilo Otoni, onde atua como médico cirurgião. No dia seguinte ao crime, Samir disse que a filha foi torturada até a morte.
Juliana morava com o marido em Teófilo Otoni, mas eles estavam hospedados em um hotel no bairro São Vicente, em Colatina. O motorista do casal, Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, também estava hospedado no hotel, no quarto ao lado. Fuvio e Robson foram presos em flagrante por feminicídio e homicídio, respectivamente.