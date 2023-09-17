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Leonel Ximenes

Morte de criança após cirurgia no ES: acordo de R$ 200 mil é recusado

Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) e até a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) foram acionados pelo Ministério Público no processo judicial

Públicado em 

17 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A defesa da médica rechaçou o acordo proposto pela promotoria de R$ 200 mil, alegando que a profissional da saúde nega qualquer prática de crime
A defesa da médica rechaçou o acordo proposto pela promotoria de R$ 200 mil, alegando que a profissional da saúde nega qualquer prática de crime Crédito: Divulgação
O caso da morte de uma criança de 7 anos, após uma cirurgia em um hospital de Vitória, movimenta o Conselho Regional de Medicina do Estado (CRM-ES) e está sendo alvo de processo na Justiça. Até um acordo de R$ 200 mil foi recusado por uma das partes.
O processo que tramita na Justiça estadual é referente à morte da menor que aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2020. A menina foi diagnosticada com displasia broncopulmonar, tipo de doença crônica na qual o paciente tem dificuldades para respirar e necessita, por exemplo, do auxílio da traqueostomia para respirar, procedimento adotado para essa criança logo após ela nascer, em 2012.
Ao longo da vida, a garota respirava com o auxílio da traqueostomia e, no fim de 2019, houve a indicação de tratamento para retirar esse recurso, para que a menina pudesse finalmente aprender a respirar pelo nariz, sem ter o incômodo equipamento.
No entanto, quando houve a oclusão da traqueostomia, que é um procedimento intermediário visando a retirada do equipamento, foi constatado que a garota não respirava de modo satisfatório. O alerta, segundo os autos do processo, foi repassado para a médica responsável pela cirurgia.

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Assistente de acusação no caso, o advogado Fábio Marçal explica que no dia da cirurgia em um hospital de Vitória, em 11 de fevereiro de 2020, para a retirada do equipamento, a menina ficou somente uma hora em recuperação externa, recebendo alta por parte da médica logo em seguida. A recomendação, descrita no prontuário, seria a de que a paciente deveria retornar 30 dias após a cirurgia.
Contudo, um dia depois da cirurgia, a criança apresentou grave problema respiratório e foi levada para atendimento em um hospital. No dia 13 de fevereiro de 2020, ela morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda, displasia broncopulmonar.

FAMÍLIA ENTRA COM AÇÃO CRIMINAL

A família da menina, segundo o advogado, foi só ter a dimensão do possível erro médico anos depois da perda da filha. “Eles não sabiam o que fazer. Entramos com uma ação criminal na Justiça, para que o Ministério Público se manifestasse e fizesse as diligências necessárias, para que pudessem ver a materialidade do acreditamos ser um erro. Crianças que estão nestas condições têm um cuidado muito mais zeloso.”
O Ministério Público, então, por corroborar com a tese de que a criança morreu “por inobservância e cautela no pós-cirúrgico”, conforme consta na documentação obtida pela coluna, ofereceu acordo de não persecução penal (não levar o processo à frente).

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Esse tipo de acordo é uma espécie de acordo jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, junto com o advogado. Nele, as partes negociam cláusulas a serem cumpridas pelo acusado, que, ao final, será favorecido pela extinção da punibilidade.
No entanto, a defesa da médica rechaçou o acordo proposto pela promotoria de R$ 200 mil, alegando que a profissional da saúde nega qualquer prática de crime.
Com isso, o Ministério Público, agora, oficiou o CRM-ES para a verificação da conduta, bem como a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), para checar a investigação do caso.
Portanto, a batalha jurídica sobre esse caso vai continuar nos tribunais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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