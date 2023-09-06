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Leonel Ximenes

Em ação de erro médico, prefeitura no ES se livra de pagar R$ 181 mil

Processo foi movido por filho de paciente que morreu em hospital estadual um dia depois de ter sido removida de hospital municipal

Públicado em 

06 set 2023 às 15:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Prefeitura de Piúma obteve decisão favorável da Justiça em 1ª e 2ª instâncias
A Prefeitura de Piúma obteve decisão favorável da Justiça em 1ª e 2ª instâncias Crédito: Divulgação
A Justiça deu ganho de causa à Prefeitura de Piúma em uma ação de indenização por danos materiais e morais por supostos erros médicos. Na ação, o filho de uma paciente que morreu no Hospital Estadual, depois de ser atendida no Municipal, pleiteava o total de R$ 181,2 mil, sendo R$ 180 mil apenas a título de danos morais.
A prefeitura obteve decisão favorável em 1ª e 2ª instâncias ao convencer a Justiça da inexistência de negligência ou imperícia e nexo causal entre o óbito da paciente e a conduta dos profissionais que integram o corpo médico do Hospital Municipal de Piúma.
A administração municipal alegou no processo que foram adotadas medidas paliativas e, diante da piora do quadro clínico da paciente na rede de saúde do município, transferiu a mulher no dia seguinte para o Hospital Estadual.
Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, no sistema jurídico jurídico brasileiro, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (art. 37, §6º, CF).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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