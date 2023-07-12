“Palmeiras não tem Mundial”: Justiça do ES risca frase irônica de processo

A 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha riscou de um processo de execução fiscal a frase provocativa “Palmeiras não tem Mundial”, inserida no andamento processual. Segundo a coluna mostrou
nesta terça-feira (11), a ironia é muito utilizada por torcedores rivais do Verdão e foi inserida na fase de digitalização do processo.
Nesta terça (11), o Tribunal de Justiça
informou que o juiz da unidade, ao ser informado sobre a mensagem estranha ao processo, determinou que fossem feitas as devidas correções no andamento processual: “E estão sendo feitas as apurações internas sobre o responsável", afirma a nota enviada pelo TJES à coluna.
O processo de execução fiscal, no valor de R$ 4.209,57, foi movido pela Prefeitura de Vila Velha contra um contribuinte e foi cadastrado e distribuído em 4 de dezembro de 2013.No dia 21 de junho, data em que a mensagem debochada foi inserida, consta que o processo foi remetido à “Central Digitalização Vila Velha”.
O episódio foi muito comentado em grupos de advogados e nas redes sociais. O tom foi de lamento por alguém ousar fazer uma brincadeira em um processo do Poder Judiciário.