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Leonel Ximenes

“Palmeiras não tem Mundial”: Justiça do ES risca frase irônica de processo

Mensagem provocativa contra os torcedores do time paulista foi inserida em andamento processual de uma execução fiscal

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 11:33

Públicado em 

12 jul 2023 às 11:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Palmeiras vence o Flamengo e é tricampeão da Libertadores
Torcedor do Palmeiras comemora título em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha riscou de um processo de execução fiscal a frase provocativa “Palmeiras não tem Mundial”, inserida no andamento processual. Segundo a coluna mostrou nesta terça-feira (11), a ironia é muito utilizada por torcedores rivais do Verdão e foi inserida na fase de digitalização do processo.
Nesta terça (11), o Tribunal de Justiça informou que o juiz da unidade, ao ser informado sobre a mensagem estranha ao processo, determinou que fossem feitas as devidas correções no andamento processual: “E estão sendo feitas as apurações internas sobre o responsável", afirma a nota enviada pelo TJES à coluna.
A frase
A frase "Palmeiras não tem Mundial" no processo Crédito: Reprodução
O processo de execução fiscal, no valor de R$ 4.209,57, foi movido pela Prefeitura de Vila Velha contra um contribuinte e foi cadastrado e distribuído em 4 de dezembro de 2013.No dia 21 de junho, data em que a mensagem debochada foi inserida, consta que o processo foi remetido à “Central Digitalização Vila Velha”.
O episódio foi muito comentado em grupos de advogados e nas redes sociais. O tom foi de lamento por alguém ousar fazer uma brincadeira em um processo do Poder Judiciário.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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