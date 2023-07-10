Sérgio Meneguelli copia projeto, mas esquece de mudar nome do Estado

“Quando a ocorrência for pretérita, a comunicação deve ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, podendo ser realizada por meio eletrônico, utilizando-se o portal da Delegacia Virtual da Polícia Civil do Estado de Goiás, ou em qualquer Delegacia da Polícia Civil do Estado de Goiás, no município onde está localizado o condomínio”, afirma o parágrafo 2º da proposta de Meneguelli, cujo texto não foi adaptado do original.