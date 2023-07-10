Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli copia projeto, mas esquece de mudar nome do Estado

Projeto de lei apresentado pelo parlamentar capixaba na Assembleia cita trecho que não diz respeito ao Espírito Santo

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 03:11

Públicado em 

10 jul 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli (Republicanos) durante sessão da Assembleia Legislativa
Sérgio Meneguelli (Republicanos) durante sessão da Assembleia Legislativa Crédito: Lucas S. Costa/ Ales
deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) apresentou o Projeto de Lei 486/2023, que obriga os condomínios residenciais e comerciais a comunicar os órgãos de segurança pública a ocorrências de casos de maus-tratos a animais. A iniciativa é baseada em uma lei do Estado de Goiás. E é aí que veio o deslize do parlamentar.
No projeto protocolado no dia 13 de junho na Assembleia – mesmo dia em que foi sancionada a lei 22.013 de Goiás –, um dos parágrafos é idêntico ao do texto protocolado pelo deputado estadual goiano Gustavo Sebba (PSDB), o Projeto de Lei 558/2020 da Assembleia Legislativa de Goiás.
“Quando a ocorrência for pretérita, a comunicação deve ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, podendo ser realizada por meio eletrônico, utilizando-se o portal da Delegacia Virtual da Polícia Civil do Estado de Goiás, ou em qualquer Delegacia da Polícia Civil do Estado de Goiás, no município onde está localizado o condomínio”, afirma o parágrafo 2º da proposta de Meneguelli, cujo texto não foi adaptado do original.
O parágrafo 2º citando o Estado de Goiás
O parágrafo 2º citando o Estado de Goiás Crédito: Reprodução
E o equívoco não parou por aí. Está no texto do projeto de Meneguelli, deputado campeão de votos no Espírito Santo: “Diante do exposto e considerando a importância desse tema, venho aos nobres pares desta honrosa casa de leis pedir que aprovem esta propositura, em dois turnos”.
De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, projetos de leis comuns são aprovados em apenas turno único.

Veja Também

Deputado quer proibir exibição pública de caixões nas funerárias no ES

Com camisa do Fla, deputado participa de sessão virtual a caminho do Maracanã

Deputado promete lei contra “curso para ser menos macho” no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Goiás Sérgio Meneguelli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
Compatibilidade amorosa de Virgem: as melhores combinações do signo no amor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados