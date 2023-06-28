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Leonel Ximenes

Com camisa do Fla, deputado participa de sessão virtual a caminho do Maracanã

Parlamentar, que estava a duas horas do Rio de Janeiro em uma excursão com torcedores, fez apenas uma saudação aos colegas na Assembleia Legislativa

Públicado em 

28 jun 2023 às 15:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Espíndula com a camisa do Flamengo
Espíndula com a camisa do Fla em um ônibus, durante a sessão da Assembleia Crédito: Reprodução
O Flamengo terá nesta quarta-feira (28) à noite o reforço do empolgado deputado estadual Adilson Espíndula (PDT) no Maracanã. Tão empolgado que o parlamentar participou da sessão de hoje da Assembleia Legislativa, por vídeo, com a camisa do rubro-negro, sem ter se apercebido da impropriedade do traje, segundo ele mesmo admitiu. E tudo a bordo de um ônibus.
O deputado-torcedor teve uma brevíssima participação na sessão ordinária, no final desta manhã, a tempo de saudar os colegas parlamentares e encerrar logo em seguida sua fala. “O sinal da internet estava muito instável naquele momento”, alegou Espíndula.
Segundo ele, a instabilidade da internet também o impediu de fazer uma saudação, por meio do vídeo, aos 164 anos da chegada dos imigrantes pomeranos ao Espírito Santo, data comemorada hoje. “Não falto às sessões, queria cumprir minhas obrigações parlamentares, mas não foi possível.”

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Ele relata que estava em um ônibus repleto de torcedores, a duas horas do Rio de Janeiro, quando entrou na sessão híbrida (presencial e virtual) da Ales. “Não me ative naquele momento que estava com a camisa do Flamengo. Foi um vacilo meu, mas sem maldade. Peço desculpas.”
Adilson Espíndula (no círculo vermelho) com a camisa do Fla em um ônibus
Adilson Espíndula (no círculo vermelho) participa da sessão virtual da Ales Crédito: Reprodução de vídeo
Espíndula conta que, aos 52 anos de idade, é a primeira vez que vai a um estádio de futebol. “Nem no Kleber Andrade eu fui ver um jogo”, ressalta. O deputado viajou com a sua mulher e o filho, que convidou o pai para ir ao jogo contra o Aucas, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. “É um sonho que estou realizando junto com a minha família”, acrescenta.
O parlamentar diz que o ônibus com os torcedores saiu da Santa Maria de Jetibá e retornará ao Espírito Santo logo após a partida a tempo de ele participar de um compromisso, às 11h desta quinta (29), em Domingos Martins.
Este colunista, vascaíno, se abstém de desejar sorte ao Flamengo. Boa viagem, deputado!

SESSÃO VIRTUAL DA ASSEMBLEIA: ATÉ QUANDO?

Como o mundo todo sabe (a Assembleia certamente também), a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 passou e as atividades presenciais estão liberadas. É até compreensível que em vários setores, principalmente o privado, o trabalho remoto seja adotado, sem perda de qualidade e produtividade. Mas e a atividade parlamentar?

 É da natureza dos parlamentos democráticos, no mundo todo, o debate, o confronto de ideias, mas essa atividade não é favorecida pelo ambiente virtual, mais frio e distante. Além disso, o deputado carrega consigo um mandato outorgado pelo povo, que deseja (e tem o direito) de ver seus representantes em ação plena.

 No caso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, um outro fator deve ser levado em consideração. Durante a semana, só há sessões de segunda a quarta-feira, tendo os nobres deputados os demais dias para visitar suas bases e desenvolver outras atividades inerentes à sua função.

 Portanto, não se justifica mais que às quartas-feiras a Assembleia adote um modelo híbrido de sessão, prejudicando a atividade parlamentar e a participação popular. Ônibus é lugar de passageiros, de torcedores. Não de deputado durante a sessão do parlamento.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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