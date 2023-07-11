Som alto, pirataria: juíza divulga regras para Festival de Inverno no ES

Pórtico de acesso a Campinho, em Domingos Martins Crédito: PMDM

A juíza Mônica da Silva Martins, titular da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins , publicou uma portaria que determina os horários e outras normas disciplinares para a realização do Festival de Inverno da cidade ( confira aqui a programação ), além de diversas medidas de segurança.

O tradicional evento das montanhas capixabas, que será realizado de 14 a 23 de julho, estabelece, por exemplo, horários para a realização dos eventos do festival. Sexta e sábado, o limite é 2h da madrugada; domingo a quarta-feira, meia-noite; e na quinta, 1h.

Pela portaria, de 10 de julho, a magistrada também proíbe a venda de CDs e DVDs piratas por ambulantes durante o festival, devendo a polícia coibir tal prática em Campinho.

Está proibida também a propagação de qualquer tipo de som em veículos, carrinhos de som ou outro equipamento que provoque ruído. No comércio, música e som só serão permitidos se houver autorização da prefeitura e desde que não incomode o sossego público.

Quem violar essa norma pode ter seu estabelecimento comercial fechado e veículos e equipamentos que propaguem som poderão ser recolhidos pelas autoridades.

Mônica Martins também recomenda que sejam evitadas a utilização de máscaras tipo ninja e/ou máscaras que escondem o rosto, a utilização de armas de brinquedo e/ou semelhantes e garrafas de vidro e/ou objetos cortantes “de forma impossibilitar a ocorrência de prováveis delitos”.

A magistrada, por fim, recomenda o uso moderado de bebida alcoólica. E lembre-se: se beber, não dirija; se for dirigir, não beba.