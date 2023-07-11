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Leonel Ximenes

Som alto, pirataria: juíza divulga regras para Festival de Inverno no ES

Saiba o que está proibido ou limitado no evento que será realizado de 14 a 23 de julho em Domingos Martins

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 13:38

Públicado em 

11 jul 2023 às 13:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pórtico de acesso a Campinho, em Domingos Martins
Pórtico de acesso a Campinho, em Domingos Martins Crédito: PMDM
A juíza Mônica da Silva Martins, titular da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, publicou uma portaria que determina os horários e outras normas disciplinares para a realização do Festival de Inverno da cidade (confira aqui a programação), além de diversas medidas de segurança.
O tradicional evento das montanhas capixabas, que será realizado de 14 a 23 de julho, estabelece, por exemplo, horários para a realização dos eventos do festival. Sexta e sábado, o limite é 2h da madrugada; domingo a quarta-feira, meia-noite; e na quinta, 1h.
Pela portaria, de 10 de julho, a magistrada também proíbe a venda de CDs e DVDs piratas por ambulantes durante o festival, devendo a polícia coibir tal prática em Campinho.

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Está proibida também a propagação de qualquer tipo de som em veículos, carrinhos de som ou outro equipamento que provoque ruído. No comércio, música e som só serão permitidos se houver autorização da prefeitura e desde que não incomode o sossego público.
Quem violar essa norma pode ter seu estabelecimento comercial fechado e veículos e equipamentos que propaguem som poderão ser recolhidos pelas autoridades.
Mônica Martins também recomenda que sejam evitadas a utilização de máscaras tipo ninja e/ou máscaras que escondem o rosto, a utilização de armas de brinquedo e/ou semelhantes e garrafas de vidro e/ou objetos cortantes “de forma impossibilitar a ocorrência de prováveis delitos”.
A magistrada, por fim, recomenda o uso moderado de bebida alcoólica. E lembre-se: se beber, não dirija; se for dirigir, não beba.
“O objetivo da portaria é garantir um evento livre de intercorrências para a população local e turistas”, diz a Prefeitura de Domingos Martins, que apoia a portaria do Judiciário local.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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