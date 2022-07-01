Suécia doa café das montanhas do ES para o exército da Ucrânia

É que um importador sueco, que há cinco anos compra o produto do Espírito Santo
da FAF Coffees, há cerca de 15 dias torrou o café cultivado na Região Serrana e o enviou, em comboios do país nórdico, como forma de ajuda aos militares ucranianos.
O café Bob-o-Link Venda Nova é um arábica classificado como especial e com 85 pontos. As sacas doadas à Ucrânia contêm um blend (mistura) de cafés de 25 produtores diferentes de Venda Nova do Imigrante
, Brejetuba, Afonso Cláudio e Castelo.
Além do café, o importador sueco doou ao país invadido carregamentos de chá e 15 jipes militares usados para serem empregados na frente de batalha, principalmente no socorro de soldados feridos. As doações foram resultado de uma campanha de arrecadação que ele fez com amigos e conhecidos. No total, foram arrecadados cerca de US$ 50 mil (R$ 266 mil).
Em agradecimento à solidariedade e à ajuda humanitária, o governo ucraniano concedeu ao grupo sueco uma medalha de reconhecimento pelo apoio.
Que o café capixaba
continue a dar energia ao exército ucraniano. Força!