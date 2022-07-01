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Leonel Ximenes

Suécia doa café das montanhas do ES para o exército da Ucrânia

Importador enviou o produto em comboios humanitários do país nórdico para os militares da nação invadida pela Rússia

Públicado em 

01 jul 2022 às 13:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Soldados do exército ucraniano posam para foto com uma bolsa com o café produzido no ES
Soldados do exército ucraniano posam para foto com uma bolsa com o café produzido no ES Crédito: Divulgação
O mundo está impressionado com a garra com que os soldados da Ucrânia estão enfrentando o poderoso exército russo. Parte dessa energia pode estar vindo do café produzido nas montanhas capixabas e que chegou às trincheiras ucranianas.
É que um importador sueco, que há cinco anos compra o produto do Espírito Santo da FAF Coffees, há cerca de 15 dias torrou o café cultivado na Região Serrana e o enviou, em comboios do país nórdico, como forma de ajuda aos militares ucranianos.

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Além do café, o importador sueco doou ao país invadido carregamentos de chá e 15 jipes militares usados para serem empregados na frente de batalha, principalmente no socorro de soldados feridos. As doações foram resultado de uma campanha de arrecadação que ele fez com amigos e conhecidos. No total, foram arrecadados cerca de US$ 50 mil (R$ 266 mil).

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Em agradecimento à solidariedade e à ajuda humanitária, o governo ucraniano concedeu ao grupo sueco uma medalha de reconhecimento pelo apoio.
Que o café capixaba continue a dar energia ao exército ucraniano. Força!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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montanhas rússia Região Serrana Café arábica Café capixaba Guerra da Ucrânia
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