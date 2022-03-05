Capixaba faz rifa para ajudar refugiados ucranianos na Polônia

A família de refugiados ucranianos abrigada na casa de poloneses parentes da executiva capixaba Crédito: Divulgação

Uma família capixaba de origem polonesa não ficou indiferente ao sofrimento dos refugiados ucranianos que procuram a Polônia para escapar dos horrores da guerra provocada pela Rússia

A administradora de empresas Jacqueline Ignatowska, filha de poloneses e com parentes residindo na cidade de Novy Staw, no Norte da Polônia, está organizando uma rifa de uma bicicleta com o objetivo de arrecadar o equivalente a mil euros (R$ 5,5 mil) para ajudar a manter uma família de sete refugiados ucranianos no território polonês. As vendas começam neste sábado (5).

Os refugiados ucranianos foram abrigados na residência da família Ignatowska, em Novy Staw. “Nesta semana fiquei muito sensibilizada ao receber um pedido de ajuda de um familiar que está recebendo refugiados da Ucrânia em sua casa. É uma família de sete pessoas, sendo cinco crianças que vieram a pé até a fronteira da Polônia em busca de ajuda”, explicou Jacqueline, de 58 anos, moradora da Praia do Canto , em Vitória.

Ela contou que seus parentes têm um mercado na região e, além de abrigarem os ucranianos em sua residência, estão custeando parte da estadia dos refugiados, por meio de alimentos e roupas. Jacqueline disse ainda que eles também estão arrecadando alimentos, roupas e dinheiro para ajudar outros refugiados, que são muitos. Outras famílias polonesas na mesma cidade abriram a porta de suas casas para recebê-los.

“Os custos são muito altos para ajudar tantos refugiados. Diante dessa situação decidi fazer uma rifa para conseguir levantar fundos para enviar para eles na Polônia. O valor de cada rifa é de dez reais e o prêmio será uma bicicleta. Também estamos aceitando doações”, lembrou Jacqueline Ignatowska, que está contando com a ajuda da sua filha, Fernanda, para ampliar a rede de solidariedade ao povo ucraniano.

Segundo Fernanda, a repercussão da iniciativa tem sido muito boa e muitas pessoas já se ofereceram para colaborar. “Há uma comoção mundial pela situação de sofrimento que passa a população da Ucrânia por uma guerra violenta imposta sem justificativa. Tenho certeza de que nossa contribuição, mesmo pequena, vai ajudar muito a esses refugiados”, destacou.