Foragido da facção ADA do RJ é preso em Marataízes, no Sul do ES

Um jovem apontado como integrante da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e considerado foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso na terça-feira (12), no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Iuri Samuel Siqueira Gomes, de 24 anos, estava escondido em território capixaba para tentar escapar da Justiça.
De acordo com o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, o suspeito é natural de São Francisco de Itabapoana, município do Rio de Janeiro que faz divisa com o Espírito Santo. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. Iuri foi localizado após um trabalho conjunto dos setores de inteligência da Delegacia de Polícia de Marataízes e da 147ª Delegacia de Polícia Civil de São Francisco de Itabapoana.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito é considerado de alta periculosidade e teria atuação relevante dentro da facção ADA, organização criminosa originada no Rio de Janeiro. Ainda conforme a corporação, Iuri já foi preso três vezes entre 2023 e 2024, com registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Após a prisão, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia.