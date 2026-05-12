Incêndio atinge área de vegetação, em Cariacica

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Vila Independência, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (12). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local e a ocorrência segue em andamento, entretanto, a situação é considerada “controlada”.





As chamas atingiram um espaço próximo a uma subestação de energia, mas o que provocou o incêndio ainda não está claro, segundo o sargento Bullerjahn, do Corpo de Bombeiros.





“Tem moradores em situação de rua próximo à estação, que podem ter provocado o incêndio, mas também pode ser algo ligado à rede elétrica, como a queda de um fio na vegetação, o que já aconteceu em alguns anos anteriores. Mas somente o proprietário pode pedir a perícia.”





O sargento reforçou que a situação já não oferece perigo. O fogo já foi controlado, havendo apenas alguns focos isolados, que fazem subir uma fumaça mais clara. Uma equipe da Defesa Civil de Cariacica também foi enviada ao local para dar apoio.