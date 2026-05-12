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Sob controle

Incêndio atinge área de vegetação, em Cariacica

Publicado em

12 mai 2026 às 15:55

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Vila Independência, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (12). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local e a ocorrência segue em andamento, entretanto, a situação é considerada “controlada”.


As chamas atingiram um espaço próximo a uma subestação de energia, mas o que provocou o incêndio ainda não está claro, segundo o sargento Bullerjahn, do Corpo de Bombeiros.


“Tem moradores em situação de rua próximo à estação, que podem ter provocado o incêndio, mas também pode ser algo ligado à rede elétrica, como a queda de um fio na vegetação, o que já aconteceu em alguns anos anteriores. Mas somente o proprietário pode pedir a perícia.”


O sargento reforçou que a situação já não oferece perigo. O fogo já foi controlado, havendo apenas alguns focos isolados, que fazem subir uma fumaça mais clara. Uma equipe da Defesa Civil de Cariacica também foi enviada ao local para dar apoio.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Nova Palestina

PM apreende quase 80 quilos de maconha e outras drogas em Vitória

Publicado em 12/05/2026 às 18:08
Cerca de 80 quilos de maconha e outros entorpecentes foram apreendidos no bairro Nova Palestina
Cerca de 80 quilos de maconha e outros entorpecentes foram apreendidos no bairro Nova Palestina Polícia Militar

Cerca de 80 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar, em uma casa do bairro Nova Palestina, em Vitória, na tarde desta terça-feira (12). Além disso, dois quilos de cocaína, 196 papelotes de cocaína, 47 pinos da mesma droga, 41 unidades de haxixe, 33 sacolés de maconha, dinheiro e outros materiais. Um homem de 30 anos, identificado como Eduardo Lopes de Ávila, estava dentro do imóvel e foi detido.


Conforme o tenente Galon, o caso foi descoberto após uma denúncia. Ao chegar no local indicado, Eduardo — que faz parte de uma facção criminosa — teria entrado na residência onde as drogas estavam. "Esse indivíduo é membro do PCV (Primeiro Comando de Vitória) e já é conhecido pelos militares por atuar no município de Aracruz, no comércio e distribuição de entorpecentes. Ele tinha a confiança de guardar essa quantidade de drogas. Ele tem passagens por tráfico de drogas e Maria da Penha".


O militar ainda informou que grande parte dos entorpecentes estava pronta para venda. Eduardo teria colaborado com a ação da polícia, indicando onde estavam os entorpecentes. Um cão farejador também ajudou a localizar.


A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Avenida Mário Gurgel

Trânsito em antigo trecho da BR 262 em Cariacica sofre mudança devido a obra de viaduto

Publicado em 12/05/2026 às 17:20
As obras começaram na última segunda-feira (11), no antigo trecho da BR 262 Divulgação/Prefeitura de Cariacica

Os motoristas que utilizam a Avenida Mário Gurgel, antigo trecho da BR 262, no sentindo Vitória -Cariacica, deverão se atentar para as mudanças no trânsito da região por conta da implementação de um desvio. 


A intervenção é necessária devido a construção do novo viaduto e mergulhão no Trevo de Alto Lage. Os condutores deverão usar a via alternativa, construída na pista central, próximo à loja Obramax. 


A criação do desvio provisório foi estrategicamente planejada para garantir que o fluxo de veículos não seja interrompido durante a execução do projeto. Segundo a Semob, a medida é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e dos condutores que circulam pelo trecho em obras.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Enseada do Suá

Corrida de rua irá interditar vias de Vitória no fim de semana

Publicado em 12/05/2026 às 14:56
Vista aérea de Enseada do Suá, bairro onde fica localizado o Cais das Artes.
Vias da Enseada do Suá serão interditadas para corrida Shutterstock

Ruas e avenidas de alguns bairros de Vitória serão interditadas mais uma vez para a realização da Corrida Track&Field, entre 3h e 9h do próximo domingo (17). A largada e a chegada serão feitas na Rua Marília Scarton — ao lado do Shopping Vitória — que ficará bloqueada no sentido de quem sai da Ilha do Boi e Curva da Jurema.


Veja alterações

As vias que ficam nos arredores do Shopping Vitória estarão fechadas no período, na altura do Monumento do Imigrante. 


Os condutores que desejam acessar a Ilha do Boi e a Curva da Jurema, saindo da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, deverão se dirigir à entrada sul, embaixo da Terceira Ponte, pois o trecho em frente ao shopping estará interditado. Já para quem deseja sair da região, é necessário utilizar a Avenida José Miranda Machado — que margeia a Curva da Jurema — que dá acesso à Avenida Américo Buaiz.


A Rua Victor Cevitá, que fica atrás do shopping e é mão única, será parcialmente bloqueada.

Outras vias

Nas vias em que o percurso irá ser realizado, não haverá alteração no fluxo de veículos. Mas, segundo a Guarda de Vitória, das avenidas Saturnino de Brito (na altura do Mc Donald's) até a Nossa Senhora dos Navegantes (na altura da Caixa Econômica), terão uma faixa ocupada pelos corredores em cada sentido.


A corporação destacou que equipes estarão nos locais das interdições para orientar os condutores e a rota será sinalizada.


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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Em Guriri

Mulher encontra noivo morto em casa e polícia apura caso em São Mateus

Publicado em 12/05/2026 às 14:09
O corpo de Luciano Santos de Oliveira, de 29 anos, foi encontrado pela noiva dele em São Mateus
O corpo de Luciano Santos de Oliveira, de 30 anos, foi encontrado pela noiva dele em São Mateus Arquivo pessoal

Uma mulher encontrou o noivo morto dentro de casa no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar (PM), Luciano Santos de Oliveira, de 30 anos, estava caído no chão e já sem vida. O corpo não apresentava sinais aparentes de lesão ou marcas de violência. 


A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.


De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus aguarda o resultado dos exames para identificar a causa da morte.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Confira programação

Moradores de Cariacica poderão trocar lâmpadas antigas por LED gratuitamente

Publicado em 12/05/2026 às 14:02
As lâmpadas de LED consomem menos energia elétrica (Imagem: Virojt Changyencham | Shutterstock)
Lâmpadas antigas serão substituídos por novos modelos  Imagem: Virojt Changyencham | Shutterstock

Os moradores de Cariacica poderão trocar gratuitamente lâmpadas antigas por modelos de LED em uma ação promovida pela EDP Espírito Santo, responsável pela distribuição de energia elétrica. Os atendimentos serão realizados de porta em porta no bairro Campo Verde, entre os dias 11 e 15 de maio, e em Santo Antônio, de 18 de maio a 5 de junho.


Para quem não estiver em casa durante as visitas, uma van ficará disponível no Shopping Moxuara entre os dias 13 e 15 de maio. Os atendimentos acontecem das 9h às 16h. 


Para participar, é necessário apresentar a conta de energia mais recente, um documento com CPF e as lâmpadas usadas. A EDP permitirá a troca de até dez lâmpadas por residência. Quem comparecer ao shopping também poderá negociar débitos, emitir segunda via da conta e realizar o pré-cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica para famílias inscritas no CadÚnico.


Confira a programação:


  • Boa Energia nas Comunidadesatendimento porta a porta

Local: Bairro Campo Verde – Cariacica
Quando: até 15 de maio, das 9h às 16h
 
Local: Bairro Santo Antônio – Cariacica
Quando: de 18 de maio a 5 de junho, das 9h às 16h
 

  • Van da Boa Energia
Local: Shopping Moxuara – Cariacica
Quando: de 13 a 15 de maio, das 9h às 16h

  • Caminhão EnergeticaMente
Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vienna Rosetti Guterres – Santana, Cariacica
Quando: até 19 de maio, das 9h às 16h
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Veja vídeo

Incêndio atinge armazém de paletes na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Publicado em 12/05/2026 às 12:31

Um incêndio em um armazém de paletes mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (12), na Rodovia do Contorno, no bairro Mucuri, em Cariacica.


A corporação informou às 14h que as equipes foram encaminhas ao local e, devido à grande quantidade de material inflamável, foi acionado reforço. "O incêndio foi combatido e, neste momento, se encontra controlado. Não há mais chamas, mas ainda há pontos de calor e fumaça. As equipes seguem no local", informou o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.


A Defesa Civil informou que uma equipe foi enviada ao local para auxiliar no atendimento da ocorrência. Conforme apuração da TV Gazeta, o dono do depósito disse que perdeu cerca de 2.000 paletes e não sabe o que provocou o incêndio.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Com facão no calçadão

Homem diz não gostar de mulheres brancas ao ser preso por ameaças em Guriri

Publicado em 12/05/2026 às 11:59
Caso aconteceu no calçadão
Suspeito também teria feito ameaças e ofensas contra os agentes durante a abordagem policial PMES

Um homem de 46 anos, identificado como Aderaldo Souza Ribeiro, foi preso na segunda-feira (11) após ameaçar mulheres e outros pedestres com um facão na orla de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito circulava pelo calçadão armado com o facão e dizia que “não gostava de mulheres brancas”.


Após denúncias, os oficiais localizaram o homem, que apresentava comportamento agressivo e precisou ser contido durante a abordagem. Ainda de acordo com a corporação, ele também teria feito ameaças e ofensas contra os agentes.


O suspeito foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por exames médicos. Em seguida, foi levado para a delegacia.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por ameaça, resistência, desobediência e porte de arma fora de casa sem autorização legal. Depois dos procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime em Vitória

Ladrão rouba celular de adolescente em Jardim Camburi e é preso em ônibus

Publicado em 12/05/2026 às 11:37

Um criminoso roubou o celular de um adolescente de 14 anos, chegando a ameaçar a vítima de morte, em Jardim Camburi, Vitória, e acabou preso ao tentar fugir em um ônibus do Sistema Transcol, na noite da última segunda-feira (11).


Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam fazendo patrulhamento na Avenida Dante Michelini quando foram abordados pelo adolescente. A vítima repassou as características do suspeito e, neste momento, um dos policiais identificou um homem com as mesmas roupas entrando em um ônibus da linha 505 (Terminal Laranjeiras/Terminal Itacibá, via Camburi/Beira-Mar).


Os militares entraram no coletivo e realizaram a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram o celular do adolescente na lixeira do ônibus, após o suspeito tentar se desfazer do aparelho.


O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por roubo e levado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Norte do ES

Balsa Cricaré retoma travessia entre Guriri e Conceição da Barra

Publicado em 12/05/2026 às 11:22
Serviço foi interrompido em fevereiro para adequações exigidas pela Marinha do Brasil
A mudança agora permite a abertura das portas dos veículos durante a travessia, oferecendo mais segurança aos passageiros Tv Gazeta

O transporte pela Balsa Cricaré foi retomado e voltou a operar o trajeto entre Guriri, em São Mateus, e Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O serviço, inaugurado em setembro de 2025, estava interrompido desde fevereiro para manutenções e adequações solicitadas pela Marinha do Brasil.


As embarcações passaram por uma reforma e foram alargadas em 1,6 metros.  Com a mudança, agora é possível manter as portas dos veículos abertas durante a travessia, aumentando a segurança dos passageiros. Além disso, foram realizadas a vedação total do motor e a instalação de sirenes para situações de emergência.


A operação ocorre diariamente, das 7h às 17h, e o percurso dura cerca de 10 minutos. Confira os valores das tarifas:


  • Pedestre: R$ 2
  • Bicicleta: R$ 5
  • Motocicleta: R$ 10
  • Automóvel de passeio (até cinco lugares): R$ 25
  • Caminhonete: R$ 30
  • Automóvel com reboque/Van: R$ 40
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fim da paralisação

Coleta de lixo é retomada após greve e transtornos em Vila Velha

Publicado em 12/05/2026 às 11:12

Os caminhões de coleta de lixo, que estavam sem circular desde segunda-feira (11) devido à greve da categoria em Vila Velha, voltaram às ruas na manhã desta terça-feira (12). A informação foi confirmada pela prefeitura por volta das 10h30. 


A paralisação provocou acúmulo de lixo em diversos bairros do município (veja acima). A reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) é a reintegração de funcionários desligados da empresa responsável pelo serviço. Segundo o sindicato, houve demissão em massa.


Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que "a coleta de lixo no município foi retomada na manhã desta terça-feira e já segue o cronograma diário". Ainda segundo a administração municipal, a normalização ocorreu após a atuação de um oficial de Justiça, que esteve na empresa Localix Serviços Ambientais S.A. e notificou o sindicato para cumprimento da decisão judicial que determinava a liberação das equipes.


Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Arnaldinho Borgo negou que tenha ocorrido demissão em massa.


Clique aqui para ler detalhes sobre a greve

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
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