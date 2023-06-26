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Leonel Ximenes

Café capixaba lançado há 20 dias já é líder de vendas da Amazon

Produto começou a ser vendido no site do gigante do e-commerce há apenas quatro dias;  3° colocado, na forma de grãos, também é produzido nas montanhas do ES

Públicado em 

26 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os cafés em grãos mais vendidos na Amazon
Os cafés em grãos mais vendidos na Amazon Crédito: Reprodução
Um café capixaba lançado há 20 dias e apenas há quatro disponível no site do gigante mundial do e-commerce está liderando as vendas da Amazon na forma de grãos.
O Café Especial em Grãos 500 Gramas Pronova Coffee Intense, produzido em Venda Nova do Imigrante, pertence à cooperativa Nater Coop (ex-Coopeavi), a mesma que detém a linha Café Gourmet Especial Blend Arábica, terceiro colocado da lista. O segundo mais vendido é o Orfeu, de São Paulo.
No ano passado, foram vendidas para a Amazon, o maior cliente de café da cooperativa, cerca de 80 mil unidades do Café Gourmet Especial Blend Arábica, mas esse número deve alcançar as 100 mil unidades este ano, segundo a assessoria da Nater.
Líder de vendas e “caçula” da cooperativa, o Café Pronova Intense tem classificação acima de 83 pontos, é mais doce e intenso e voltado para o consumidor de expresso. Por estar há poucos dias no site da Amazon, os números de venda deste produto ainda não estão disponíveis.

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O Gourmet Especial, um pouco mais caro, é vendido para a Amazon desde 2019 e já liderou em outras ocasiões o ranking de vendas da empresa de comércio digital.
É a própria Nater Coop que entrega o produto nos centros de distribuição da Amazon em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e no Nordeste. A cooperativa, fundada há  60 anos, tem sua sede em Santa Maria de Jetibá e mantém unidades em 24 cidades capixabas, além de cinco fora do Espírito Santo.
"Conseguimos fazer uma ligação direta entre o carinho que cada cafeicultor da Nater Coop tem na lavoura com o consumidor final. Isso é cooperar, e cooperar está na essência do capixaba"
Denilson Potratz - Diretor-presidente da Nater Coop
A cooperativa também exporta cafés verdes para 18 países dos cinco continentes e pimenta-do-reino para Egito, Emirados Árabes, Iraque, Paquistão e Sudão.
Além da marca de cafés Pronova, cuja sede fica em Venda Nova do Imigrante, a Nater Coop controla atualmente os produtos Veneza (laticínios e café) e os ovos Liva, todos produzidos pela agricultura familiar.
“Para nós da Nater Coop, que representamos mais de 20 mil famílias cooperadas do Espírito Santo, é motivo de orgulho uma posição tão relevante em um grande player do mercado como a Amazon”, diz Denilson Potratz, diretor-presidente da Nater Coop.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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