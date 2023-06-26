Café capixaba lançado há 20 dias já é líder de vendas da Amazon

Os cafés em grãos mais vendidos na Amazon Crédito: Reprodução

Um café capixaba lançado há 20 dias e apenas há quatro disponível no site do gigante mundial do e-commerce está liderando as vendas da Amazon na forma de grãos.

O Café Especial em Grãos 500 Gramas Pronova Coffee Intense, produzido em Venda Nova do Imigrante , pertence à cooperativa Nater Coop (ex-Coopeavi), a mesma que detém a linha Café Gourmet Especial Blend Arábica, terceiro colocado da lista. O segundo mais vendido é o Orfeu, de São Paulo.

No ano passado, foram vendidas para a Amazon, o maior cliente de café da cooperativa, cerca de 80 mil unidades do Café Gourmet Especial Blend Arábica, mas esse número deve alcançar as 100 mil unidades este ano, segundo a assessoria da Nater.

Líder de vendas e “caçula” da cooperativa, o Café Pronova Intense tem classificação acima de 83 pontos, é mais doce e intenso e voltado para o consumidor de expresso. Por estar há poucos dias no site da Amazon, os números de venda deste produto ainda não estão disponíveis.

O Gourmet Especial, um pouco mais caro, é vendido para a Amazon desde 2019 e já liderou em outras ocasiões o ranking de vendas da empresa de comércio digital.

É a própria Nater Coop que entrega o produto nos centros de distribuição da Amazon em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e no Nordeste. A cooperativa, fundada há 60 anos, tem sua sede em Santa Maria de Jetibá e mantém unidades em 24 cidades capixabas, além de cinco fora do Espírito Santo.

"Conseguimos fazer uma ligação direta entre o carinho que cada cafeicultor da Nater Coop tem na lavoura com o consumidor final. Isso é cooperar, e cooperar está na essência do capixaba" Denilson Potratz - Diretor-presidente da Nater Coop

A cooperativa também exporta cafés verdes para 18 países dos cinco continentes e pimenta-do-reino para Egito, Emirados Árabes, Iraque, Paquistão e Sudão.

Além da marca de cafés Pronova, cuja sede fica em Venda Nova do Imigrante, a Nater Coop controla atualmente os produtos Veneza (laticínios e café) e os ovos Liva, todos produzidos pela agricultura familiar.