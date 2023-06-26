Café capixaba lançado há 20 dias já é líder de vendas da Amazon

Um café capixaba
lançado há 20 dias e apenas há quatro disponível no site do gigante mundial do e-commerce está liderando as vendas da Amazon
na forma de grãos.
O Café Especial em Grãos 500 Gramas Pronova Coffee Intense, produzido em Venda Nova do Imigrante
, pertence à cooperativa Nater Coop (ex-Coopeavi), a mesma que detém a linha Café Gourmet Especial Blend Arábica, terceiro colocado da lista. O segundo mais vendido é o Orfeu, de São Paulo.
No ano passado, foram vendidas para a Amazon, o maior cliente de café da cooperativa, cerca de 80 mil unidades do Café Gourmet Especial Blend Arábica, mas esse número deve alcançar as 100 mil unidades este ano, segundo a assessoria da Nater.
Líder de vendas e “caçula” da cooperativa, o Café Pronova Intense tem classificação acima de 83 pontos, é mais doce e intenso e voltado para o consumidor de expresso. Por estar há poucos dias no site da Amazon, os números de venda deste produto ainda não estão disponíveis.
O Gourmet Especial, um pouco mais caro, é vendido para a Amazon desde 2019 e já liderou em outras ocasiões o ranking de vendas da empresa de comércio digital.
É a própria Nater Coop que entrega o produto nos centros de distribuição da Amazon em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e no Nordeste. A cooperativa, fundada há 60 anos, tem sua sede em Santa Maria de Jetibá
e mantém unidades em 24 cidades capixabas, além de cinco fora do Espírito Santo.
A cooperativa também exporta cafés verdes para 18 países dos cinco continentes e pimenta-do-reino para Egito, Emirados Árabes, Iraque, Paquistão e Sudão.
Além da marca de cafés Pronova, cuja sede fica em Venda Nova do Imigrante, a Nater Coop controla atualmente os produtos Veneza (laticínios e café) e os ovos Liva, todos produzidos pela agricultura familiar.
“Para nós da Nater Coop, que representamos mais de 20 mil famílias cooperadas do Espírito Santo, é motivo de orgulho uma posição tão relevante em um grande player do mercado como a Amazon”, diz Denilson Potratz, diretor-presidente da Nater Coop.