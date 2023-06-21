Cafés de três regiões do ES participam de feira mundial na Europa

Café capixaba: reconhecimento internacional Crédito: Fernando Madeira

O Brasil levará 12 amostras de origens produtoras de cafés especiais , detentoras de Indicações Geográficas (IGs), à principal feira do segmento na Europa, a World of Coffee, que será realizada em Atenas, na Grécia, entre quinta (22) e sábado (24). Um terço dessa mostra são cafés de altíssima qualidade produzidos no Espírito Santo.

No estande brasileiro no evento serão degustados cafés provenientes de IGs do Caparaó (inclusive o mineiro) e Montanhas do Espírito Santo e Espírito Santo (conilon), este no segmento Indicação de Procedência.

No espaço também serão realizadas duas reuniões para prospecção de negócios, seis bancadas de empresas participantes do projeto setorial, duas salas de degustação e um brewbar para degustação dos cafés especiais.

Além do Espírito Santo, serão degustados cafés de Indicação Geográfica da Região do Cerrado Mineiro, Mantiqueira de Minas e Matas de Rondônia; e Indicações de Procedência da Alta Mogiana (SP), Campo das Vertentes (MG), Região de Garça (SP), Matas de Minas, Norte Pioneiro do Paraná e Região de Pinhal (SP).

A iniciativa integra as ações do projeto setorial "Brazil. The Coffee Nation", desenvolvido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Segundo o diretor executivo da BSCA, Vinicius Estrela, a Europa é o principal mercado dos cafés especiais brasileiros e a Grécia, que tradicionalmente é consumidora de cafés mais convencionais, vem evoluindo nesse cenário.

"Estão sendo abertas muitas cafeterias no país, que vêm descobrindo a origem brasileira e a qualidade do café especial do Brasil. Essa é uma excelente oportunidade para a expansão em um novo mercado e a inclusão do nosso produto diferenciado", explica Estrela.