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Leonel Ximenes

ES tem a mesma árvore da qual teria sido feita a coroa de espinhos de Cristo

Sementes da planta, que é objeto de estudos de especialistas do mundo inteiro, foram trazidas por um padre de Jerusalém há 23 anos

Públicado em 

05 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A árvore está plantada no espaço onde funciona o Centro de Evangelização São João Batista, pertencente à paróquia de Jaciguá
A árvore está plantada no espaço onde funciona o Centro de Evangelização São João Batista, pertencente à paróquia de Jaciguá Crédito: Diocese de Cachoeiro
Uma árvore, uma simples árvore frondosa que é objeto de estudos de especialistas no mundo inteiro, é a conexão mais visível entre Jerusalém, capital de Israel, e Jaciguá, distrito de Vargem Alta distante mais de 10 mil quilômetros da cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas da humanidade: cristianismo, judaísmo e islamismo.
Pois é na pacata Jaciguá, lugarejo encravado nas montanhas capixabas, que cresce, há 23 anos, uma muda da mesma planta utilizada na confecção da coroa de espinhos imposta a Cristo durante sua Paixão e Morte, conforme relato da Bíblia Sagrada.
A planta foi trazida no ano de 2000 pelo padre Dione Goulart, pároco da Paróquia São João Batista na época. Atualmente ele é sacerdote da Arquidiocese de Juiz de Fora (MG).

UMA DAS RELÍQUIAS MAIS VENERADAS DO MUNDO

Segundo a Diocese de Cachoeiro, a coroa de espinhos cravada na cabeça de Cristo durante sua Paixão é, junto com um pedaço da Santa Cruz e um dos cravos com os quais Ele foi crucificado, uma das relíquias mais veneradas no mundo.

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A coroação de espinhos, por sinal, é um acontecimento descrito no Evangelho de São Mateus que se medita no terceiro mistério doloroso do rosário.
"Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lha na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: ‘Salve, rei dos judeus!’" (Mt. 27,32).
Imagem que seria semelhante à coroa de espinhos cravada na cabeça de Cristo
Imagem que seria semelhante à coroa de espinhos cravada na cabeça de Cristo Crédito: Pixabay
A diocese explica que segundo estudos médicos feitos no Santo Sudário de Turim (Itália), que segundo a tradição envolveu o corpo de Jesus, e sobre o qual ficaram marcadas as manchas de sangue do rosto, foram identificadas gotas de sangue na nuca, que são o resultado de "lesões no couro cabeludo".

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As lesões na cabeça foram causadas pela coroa de espinhos, pois, segundo os estudos médicos, as gotas de sangue encontradas se distribuem como uma auréola, e são causadas por objetos pontiagudos, cravados e esfregados na cabeça, na forma de uma coroa de espinhos.
Este instrumento de tortura teria sido feito de uma árvore ou planta que cresce perto da Terra Santa, o lugar onde Jesus Cristo viveu sua Paixão, Morte e Ressurreição, e que se caracteriza por espinhos muito afiados em seus ramos.
A planta Ziziphus Spina-Christi é conhecida como “Espinhos de Cristo”
A planta Ziziphus Spina-Christi é conhecida como “Espinhos de Cristo” Crédito: Diocese de Cachoeiro
O médico americano Frederick Zugibe, um especialista forense conhecido por seus estudos sobre o Santo Sudário de Turim, escreveu em seu livro “The Crucifixion of Jesus, a Forensic Inquiry” um capítulo explicando a possível origem da planta a partir da qual a coroa foi feita.

ORIENTE MÉDIO, A ORIGEM DA PLANTA

Zugibe disse que embora o material usado para fazer a coroa de espinhos ainda esteja em debate, estudos de especialistas indicam que seria uma planta que cresceu no Oriente Médio e pertence à família Rhamnaceae.
Ele conta que especialistas renomados em botânica da flora da Terra Santa apontam que a árvore é chamada Ziziphus Spina-Christi, é conhecida como Rhamnus Spina-Christi ou Rhamnusnabeca, e vem da Síria e do Líbano, como a utilizada na crucificação.
Em português, a planta Ziziphus Spina-Christi é conhecida como “Espinhos de Cristo” e está no espaço onde atualmente funciona o Centro de Evangelização São João Batista, pertencente à paróquia de Jaciguá.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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