Vinícola de Santa Teresa representa o ES em evento que reúne 11 países

A Cantina Matiello, de Santa Teresa
, vai representar o Espírito Santo na Wine South America, a maior plataforma de negócios entre o mundo do vinho e a América Latina, nos dias 12 a 14 de setembro, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.
A Wine South América terá a participação de 11 países (Argentina, Brasil, Chile, França, Geórgia, Itália, Macedônia, Portugal, Eslovénia, Espanha e Uruguai). O evento reúne amantes do vinho, produtores, empresários, exportadores e todos aqueles que se interessam pelo segmento.
São mais de 360 marcas expositoras, 40 horas de conteúdo exclusivo, R$ 20 milhões em negócios e 7 mil compradores de todas as regiões do Brasil, todos concentrados na Serra Gaúcha, maior região produtora de vinhos e espumantes do Brasil.
Fundada em março de 1996, a Cantina Matiello, que produz vinho em Santa Teresa, estará presente no estande do Sebrae Espírito Santo, apresentando a produção da empresa para todo país e mundo.
Além de seus produtos próprios, vinhos, licores, café torrado, sucos e geleias, a Matiello atua no agroturismo, recebendo visitas nas parreiras de uvas e proporcionando aos clientes a oportunidade de conhecer o processo de produção dos vinhos e a degustação dos produtos.