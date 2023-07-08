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Leonel Ximenes

Vinícola de Santa Teresa representa o ES em evento que reúne 11 países

Wine South América terá representantes de Argentina, Brasil, Chile, França, Geórgia, Itália, Macedônia, Portugal, Eslovénia, Espanha e Uruguai

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 03:11

Públicado em 

08 jul 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Cantina Matiello foi fundada em 1996
A Cantina Matiello foi fundada em 1996 Crédito: Reprodução do Facebook
A Cantina Matiello, de Santa Teresa, vai representar o Espírito Santo na Wine South America, a maior plataforma de negócios entre o mundo do vinho e a América Latina, nos dias 12 a 14 de setembro, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.
A Wine South América terá a participação de 11 países (Argentina, Brasil, Chile, França, Geórgia, Itália, Macedônia, Portugal, Eslovénia, Espanha e Uruguai). O evento reúne amantes do vinho, produtores, empresários, exportadores e todos aqueles que se interessam pelo segmento.

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São mais de 360 marcas expositoras, 40 horas de conteúdo exclusivo, R$ 20 milhões em negócios e 7 mil compradores de todas as regiões do Brasil, todos concentrados na Serra Gaúcha, maior região produtora de vinhos e espumantes do Brasil.
Uma das atrações do evento é o estande Terroir Brasil, viabilizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Nacional, que vai reunir 20 vinícolas expositoras de vários Estados, inclusive o Espírito Santo.
Fundada em março de 1996, a Cantina Matiello, que produz vinho em Santa Teresa, estará presente no estande do Sebrae Espírito Santo, apresentando a produção da empresa para todo país e mundo.
Além de seus produtos próprios, vinhos, licores, café torrado, sucos e geleias, a Matiello atua no agroturismo, recebendo visitas nas parreiras de uvas e proporcionando aos clientes a oportunidade de conhecer o processo de produção dos vinhos e a degustação dos produtos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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