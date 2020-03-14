Poucas&Boas: Morador do ES compra cerveja com inseto e não é indenizado

Cerveja com "proteína" Crédito: Ilustração: Amarildo

O Tribunal de Justiça negou pedido de indenização de um morador de Vila Velha que alegava ter encontrado pedaços de insetos em uma cerveja. Segundo o TJ, autor da ação contou que havia comprado uma grade de cerveja e que, no momento em que iria beber, notou um corpo estranho no interior da bebida. Em virtude disto, ele foi à delegacia do consumidor, onde o produto foi encaminhado para análise. De acordo com o laudo, os fragmentos na bebida eram referentes a fragmentos de insetos.

NÃO BEBEU, NÃO TEVE DANO

Em seu voto, o relator do processo, desembargador Manoel Alves Rabelo, destacou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu que não se configuram como dano moral os casos em que não ocorre a ingestão do produto considerado impróprio para consumo. O voto do relator foi seguido pelos demais membros da Câmara Cível do TJES.

ÁLCOOL EM GEL, PRODUTO QUE VALE OURO

Leitor da coluna comprou o último frasco de álcool em gel das farmácias de um grande shopping de Vitória na noite da quarta-feira. O pedido foi para o filho que pediu para utilizar o produto na escola.

A ETIQUETA DO VÍRUS

Há quem diga que cumprimentos mais efusivos, como trocar beijinhos no rosto, vão ficar cada vez mais raros nestes tempos de coronavírus.

CONCURSO SEM FIM

O concurso para soldado da Polícia Militar parece não ter fim. A cada dia, no Diário Oficial, é publicado algum tipo de correção ou avaliação de decisão judicial. E o efetivo da PM só diminui.

CIDADE AMIGA DOS PETS

Depois que a prefeitura proibiu fogos de artifício com barulho e que os vereadores aprovaram projeto proibindo uso de cães para guarda patrimonial, leitora diz que Vila Velha vai ganhar o selo de cidade “pet friendly”.

A REALIDADE

Menos de 24h antes saber oficialmente que estava com o coronavírus, vejam o que escreveu no Twitter Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação da Presidência da República:

A ARROGÂNCIA

“Em que pese a banda podre da imprensa já ter falado absurdos sobre a minha religião, minha família e minha empresa, agora falam da minha saúde. Mas estou bem, não precisarei de abraços do Drauzio Varella.”

ENQUANTO ISSO, NO BRASIL...

A capixaba Simone Modolo, que está morando nos EUA, conta que o preço da gasolina já caiu naquele país, refletindo de imediato a baixa do preço no barril de petróleo.

EMBAIXADORA JAQUELINE

Jaqueline Moraes (PSB) fez um vídeo em homenagem ao Dia das Mulheres com legenda em... inglês! Será que a vice-governadora tem planos internacionais?

ESTADO SEM CULTURA

Por falta de patrocínio (faltaram R$ 50 mil), o Auto de Frei Pedro Palácios não será mais realizado na Festa da Penha, que neste ano fará 450 anos.

QUEM QUER PAMONHA?

Do jornalista Bruno Blecher: “A derrocada das Bolsas, devido ao coronavírus e à briga do petróleo, não deve ter afetado o mercado do milho. O carro da pamonha passou duas vezes aqui na rua”.

PEDIDO DE MILAGRE

Nossa Senhora dos Navegantes: por favor, peça à Prefeitura de Vitória para sincronizar os semáforos da avenida que leva seu nome na cidade. Os motoristas vão agradecer por mais essa graça alcançada.

DE GOV. PARA GOV.

Leo Nunes, que foi assessor do ex-governador PH, está morando em Belém e agora assessora Helder Barbalho, governador do Pará.

ALÔ, TSE!