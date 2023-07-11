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Leonel Ximenes

Frase em processo na Justiça do ES debocha do Palmeiras: "Não tem Mundial"

Mensagem que ironiza time paulista foi escrita no dia 21 de junho em um andamento processual de execução fiscal

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 17:47

Públicado em 

11 jul 2023 às 17:47
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A mensagem ironizando o Palmeiras no andamento processual
A mensagem ironizando o Palmeiras no andamento processual Crédito: Reprodução
Seria coisa de corintiano? Uma mensagem publicada em um processo eletrônico que tramita na 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha chama a atenção pelo inusitado. No andamento processual, alguém escreveu, em 21 de junho último, uma conhecida frase irônica repetida à exaustão pelos torcedores adversários do Verdão: “Palmeiras não tem Mundial”.
O processo de execução fiscal, no valor de R$ 4.209,57, foi movido pela Prefeitura de Vila Velha contra um contribuinte e foi cadastrado e distribuído em 4 de dezembro de 2013.
No dia 21 de junho último consta que o processo foi remetido à “Central Digitalização Vila Velha”. Ou seja, antes o processo era físico (papel).

O QUE DIZ O TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O CASO

Indagada pela coluna sobre o episódio, a assessoria do Tribunal de Justiça enviou a seguinte nota: "O Tribunal de Justiça informa que o juiz da unidade, ao ser informado, já determinou que fossem feitas as devidas correções no andamento processual e estão sendo feitas as  apurações internas sobre o responsável".

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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