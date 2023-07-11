Frase em processo na Justiça do ES debocha do Palmeiras: "Não tem Mundial"

Seria coisa de corintiano? Uma mensagem publicada em um processo eletrônico que tramita na 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha
chama a atenção pelo inusitado. No andamento processual, alguém escreveu, em 21 de junho último, uma conhecida frase irônica repetida à exaustão pelos torcedores adversários do Verdão: “Palmeiras não tem Mundial”.
O processo de execução fiscal, no valor de R$ 4.209,57, foi movido pela Prefeitura de Vila Velha
contra um contribuinte e foi cadastrado e distribuído em 4 de dezembro de 2013.
No dia 21 de junho último consta que o processo foi remetido à “Central Digitalização Vila Velha”. Ou seja, antes o processo era físico (papel).
Indagada pela coluna sobre o episódio, a assessoria do Tribunal de Justiça enviou a seguinte nota: "O Tribunal de Justiça informa que o juiz da unidade, ao ser informado, já determinou que fossem feitas as devidas correções no andamento processual e estão sendo feitas as apurações internas sobre o responsável".