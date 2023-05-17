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Leonel Ximenes

29 anos depois, a despedida de um desembargador do TJES

Decano deixa esta semana o Tribunal de Justiça em razão de sua aposentadoria

Públicado em 

17 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Rabelo: “Todos nós temos uma missão e eu considero que estou cumprindo a minha missão, então estou extremamente feliz”
Rabelo: “Todos nós temos uma missão e eu considero que estou cumprindo a minha missão, então estou extremamente feliz” Crédito: TJES
Esta quinta-feira (18) será um dia muito especial na vida de Manoel Alves Rabelo, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. É que 29 anos depois de ser empossado no mais alto cargo do Judiciário do Estado, ele se aposenta do TJES por ter atingido a idade limite para a função (completa 75 anos no dia 23 de maio).
“Todos nós temos uma missão e eu considero que estou cumprindo a minha missão, então estou extremamente feliz”, discursou Rabelo, nesta segunda-feira (16), durante homenagem feita a ele ao participar da sua última sessão como presidente da Quarta Câmara Cível do TJ.
Rabelo, que será homenageado mais uma vez nesta quinta, agora pelo Pleno do TJES, ocupou no Tribunal de Justiça todos os cargos possíveis: presidente, vice-presidente, ouvidor, diretor da Escola da Magistratura e presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

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Na segunda, ele foi saudado pela equipe do seu gabinete, da secretaria e integrantes da Quarta Câmara e da advocacia. A surpresa foi preparada pela desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, componente da Quarta Câmara.
“Vossa excelência preside essa Câmara há aproximadamente 10 anos e deixou nos corações de todos os servidores da Quarta Câmara, de seus colegas, seus pares e sua assessoria que o acompanha há muitos anos, marcas de amizade, de carinho, de exemplo, de liderança”, elogiou a magistrada.
Em nome da advocacia, o advogado Flávio Cheim Jorge falou que acompanhou, nos últimos 30 anos, a trajetória do desembargador desde que foi seu professor de Direito Civil, na universidade, seu ingresso no Tribunal de Justiça, até os diversos cargos que ocupou no Estado, tendo inclusive sido interinamente governador.
A procuradora do Ministério Público Catarina Gazele falou da gratidão pelos anos de convivência, pelas trocas de ideias jurídicas e por todo o aprendizado de vida.
Os desembargadores Robson Luiz Albanez, Jorge do Nascimento Viana, Arthur José Neiva de Almeida e Walace Pandolpho Kiffer, bem como a desembargadora substituta Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, presentes na sessão, também prestaram suas homenagens ao decano do Tribunal de Justiça.

A ESCOLHA DO NOVO DESEMBARGADOR

Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça, ainda não está definida a data de eleição para escolha do novo desembargador que vai ocupar a vaga de Rabelo. Desta vez, o critério será o de antiguidade, o que pode beneficiar a juíza Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, a mais antiga do Estado.
O nome dela, porém, ainda tem que ser confirmado pelo Pleno do TJ, mas nada impede que, aberto o processo de escolha, outros magistrados possam se inscrever.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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