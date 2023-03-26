Advogados de todo o país homenageiam desembargador do ES que vai se aposentar

Na próxima terça-feira (28) será lançado um livro, escrito por mais de 60 advogados de todo o país, em homenagem ao professor e desembargador Manoel Alves Rabelo, que se aposentará do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
em abril.
O livro foi organizado pela desembargadora Marianne Júdice de Mattos, o juiz Augusto Passamani e o jurista Flávio Cheim, que atuam no Espírito Santo. O prefácio é de autoria de Sérgio Bermudes, advogado e professor.
“O professor Manoel deu aula para mais de uma geração de advogados de todo o nosso Estado e outros tantos. Ele é uma referência na docência e na magistratura e deixa uma marca de seu trabalho”, elogia Flávio Cheim.
O lançamento está marcado para a sede da Associação dos Magistrados do ES (Amages), às 18h30.
Os textos que compõem o livro abordam áreas diversas, como Direito Civil e Direito Administrativo, sem um tema único. Entre os autores capixabas estão Marcelo Abelha e Ludgero Liberato, ex-alunos e hoje advogados.
Rabelo é professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
e desembargador desde 1989. Foi presidente do Tribunal de Justiça do ES entre 2010 e 2011. Foi também presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), corregedor do TRE e assumiu o governo do Estado em substituição ao então governador Paulo Hartung
em setembro de 2010, por um período de sete dias.