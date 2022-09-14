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Leonel Ximenes

Pocou! Cliente no ES reclama na Justiça por balão estourado. E perde

Consumidora acusou loja de não ter manipulado corretamente a bexiga que seria utilizada na festa de 15 anos da sua filha

Públicado em 

14 set 2022 às 13:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Funcionário da loja argumentou que o balão teria sido adquirido em outro local
Funcionário da loja argumentou que o balão teria sido adquirido em outro local Crédito: Divulgação
A Justiça de Aracruz negou uma indenização por danos morais e materiais a uma consumidora que não conseguiu encher um balão para a decoração da festa de 15 anos da sua filha. A cliente diz que se sentiu prejudicada e entrou com uma ação contra o estabelecimento comercial que ela procurou para encher o balão colorido com gás hélio.
No 2° Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz, a consumidora alegou que o balão estourou porque o funcionário da loja não teve os devidos cuidados e, por isso, pediu que o balão fosse substituído.
Contudo, segundo consta no processo, o funcionário da loja negou o pedido, sob o argumento de que o balão teria sido adquirido em outro local. Ao juiz, os donos da loja reforçaram o que disse o seu funcionário e argumentaram que não eram responsáveis pelo produto.

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O magistrado que analisou o caso entendeu que a cliente não comprovou os fatos alegados. E escreveu na sentença: “Não existe nos autos nenhuma comprovação que o balão estourou devido a manuseio incorreto do funcionário da requerida, não podendo a parte autora fazer meras alegações, sem ao menos comprová-las”.

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Dessa forma, o juiz de Aracruz julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais, diante da ausência de comprovação da falha, e por danos morais, por não ser possível identificar a ocorrência de abalo psicológico capaz de deixar sequelas na personalidade da autora.
Resta à reclamante comprar outro balão de gás hélio para o aniversário de 16 anos da sua filha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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