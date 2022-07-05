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Leonel Ximenes

Justiça suspende leilão do Siribeira Iate Clube de Guarapari

Imóvel localizado em área nobre da cidade está avaliado em R$ 24,6 milhões, valor contestado pela direção do tradicional clube fundado há 75 anos

Públicado em 

05 jul 2022 às 17:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Localizado no Centro de Guarapari, o Siribeira foi fundado há 75 anos
Localizado no Centro de Guarapari, o Siribeira foi fundado há 75 anos Crédito: Marcelo Moryan
Tribunal de Justiça do Espírito Santo suspendeu no final da tarde desta segunda-feira (4) o leilão do tradicional Siribeira Iate Clube de Guarapari. A pedido da diretoria do clube, o desembargador Robson Luiz Albanez concedeu um agravo de instrumento, sustando a venda do imóvel localizado na Praia das Castanheiras, no Centro.
Curiosamente, o pregão chegou a ser realizado na manhã desta terça (5), e o clube foi arrematado pelo valor mínimo de R$ 14.772.605,0 (sem disputa), mas à tarde a arrematação foi cancelada diante da ordem judicial.

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A leiloeira oficial alegou que não havia sido citada e desconhecia a suspensão do pregão. Hidirlene Duszeiko diz que foi intimada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari às 14h27, quase três horas e meia após o encerramento do leilão, às 11h.
Na ação judicial, a diretoria do Siribeira discorda do valor da avaliação do bem - R$ 24.621.008,36. Além de considerar que o imóvel vale muito mais no mercado (o valor venal apontado pelo clube é de R$ 84.826.372,20), a direção contesta também as dívidas tributárias com a Prefeitura de Guarapari, motivo pelo qual a propriedade está sendo leiloada.

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Agora a Justiça deve determinar uma nova avaliação do clube, para verificar se o valor definido anteriormente está correto ou não, para depois colocar o Siribeira em leilão novamente - isso se as dívidas tributárias com o município não forem quitadas.
Fundado em 18 de fevereiro de 1947, o local foi palco de festas e bailes de carnavais memoráveis em Guarapari.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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