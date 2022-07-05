Justiça suspende leilão do Siribeira Iate Clube de Guarapari

Localizado no Centro de Guarapari, o Siribeira foi fundado há 75 anos Crédito: Marcelo Moryan

Curiosamente, o pregão chegou a ser realizado na manhã desta terça (5), e o clube foi arrematado pelo valor mínimo de R$ 14.772.605,0 (sem disputa), mas à tarde a arrematação foi cancelada diante da ordem judicial.

A leiloeira oficial alegou que não havia sido citada e desconhecia a suspensão do pregão. Hidirlene Duszeiko diz que foi intimada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari às 14h27, quase três horas e meia após o encerramento do leilão, às 11h.

Na ação judicial, a diretoria do Siribeira discorda do valor da avaliação do bem - R$ 24.621.008,36. Além de considerar que o imóvel vale muito mais no mercado (o valor venal apontado pelo clube é de R$ 84.826.372,20), a direção contesta também as dívidas tributárias com a Prefeitura de Guarapari , motivo pelo qual a propriedade está sendo leiloada.

Agora a Justiça deve determinar uma nova avaliação do clube, para verificar se o valor definido anteriormente está correto ou não, para depois colocar o Siribeira em leilão novamente - isso se as dívidas tributárias com o município não forem quitadas.