Hospitais fazem "guerra de outdoor" para atrair clientes no ES

Não, você não se enganou: a Saúde é um negócio e, claro, precisa de clientes e de lucro. Então não estranhe quando passar pela Rodovia das Paneleiras, entre Vitória e Serra, olhar para o lado e deparar com dois gigantescos outdoors de hospitais
disputando o mercado.
A placa à esquerda é do Hospital Meridional, que traz uma mulher dizendo que o pronto-socorro mais perto da região é deles. E ao lado, exatamente com a mesma protagonista da concorrência, o Vitória Apart afirma que o oponente está enganado e que a sua unidade de socorro rápido é a mais próxima.
Na dúvida entre um e outro, prepare-se: ou tenha um bom plano de saúde, ou ponha a mão no bolso para pagar o atendimento. Mas, se preferir, utilize o SUS: é público, tem qualidade, e não precisa de outdoor para atrair ninguém. Viva o SUS
!