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Leonel Ximenes

Hospitais fazem "guerra de outdoor" para atrair clientes no ES

Empresas colocaram placas, lado a lado, às margens de uma das rodovias mais movimentadas da Grande Vitória. E com a mesma personagem

Públicado em 

10 ago 2022 às 17:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na Rodovia das Paneleiras
Na Rodovia das Paneleiras, hospitais concorrentes usam outdoors lado a lado para atrair clientes Crédito: Fernando Madeira
Não, você não se enganou: a Saúde é um negócio e, claro, precisa de clientes e de lucro. Então não estranhe quando passar pela Rodovia das Paneleiras, entre Vitória e Serra, olhar para o lado e deparar com dois gigantescos outdoors de hospitais disputando o mercado.
A placa à esquerda é do Hospital Meridional, que traz uma mulher dizendo que o pronto-socorro mais perto da região é deles. E ao lado, exatamente com a mesma protagonista da concorrência, o Vitória Apart afirma que o oponente está enganado e que a sua unidade de socorro rápido é a mais próxima.
Na dúvida entre um e outro, prepare-se: ou tenha um bom plano de saúde, ou ponha a mão no bolso para pagar o atendimento. Mas, se preferir, utilize o SUS: é público, tem qualidade, e não precisa de outdoor para atrair ninguém. Viva o SUS!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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