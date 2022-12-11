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Leonel Ximenes

Laboratório que divulgou exame errado é condenado pela Justiça no ES

Paciente alegou ter recebido o resultado de seu exame toxicológico com falha, apontando a presença de cocaína e benzoilecgonina

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

11 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A vítima fez dois exames toxicológicos de contraprova
A vítima fez dois exames toxicológicos de contraprova Crédito: Divulgação
Um laboratório foi condenado pela juíza da 2ª Vara Cível de São Mateus a indenizar em quase R$ 10 mil um paciente que alegou ter recebido o resultado de seu exame toxicológico com falha, apontando a presença de cocaína e benzoilecgonina. Entretanto, o autor sustentou que não teria ingerido as substâncias ilícitas supostamente identificadas.
Conforme o processo, o homem, insatisfeito com o resultado do exame e da contraprova, fez outros dois testes, desta vez em laboratórios diferentes, e ambos deram resultado negativo para substâncias entorpecentes.
A vítima afirmou, também, que é motorista e precisava renovar a carteira de habilitação, motivo pelo qual realizou o exame.

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Em sua análise, a magistrada verificou a procedência e autenticidade dos exames, concluindo pela falha no resultado apresentado pelo laboratório processado.
Diante disso, a magistrada condenou o réu ao pagamento de R$ 1.960,43, referente aos danos materiais, e R$ 8 mil, a título de danos morais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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