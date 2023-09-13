Ministério Público vai apurar obra do monumento à Bíblia em Cariacica

O prefeito Euclério Sampaio é evangélico Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação

O Ministério Público Estadual (MPES) vai instaurar um procedimento para averiguar a legalidade do processo de contratação, com dispensa de licitação, de uma empresa para fazer o Monumento à Bíblia, em Cariacica

Segundo Leonardo da Costa Barreto, promotor de justiça com atribuição na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, será aberto um Inquérito Civil para averiguar a legalidade do procedimento da Prefeitura de Cariacica

Segundo a coluna publicou no final da manhã desta quarta-feira (13) , a obra, orçada em R$ 165 mil, já está na fase final de acabamento e sendo erguida na entrada da cidade, próximo à Segunda Ponte. O monumento está sendo construído pela empresa Hipolito Alves da Silva Esculturas, contratada sem licitação pela prefeitura.

PREFEITO DIZ QUE MONUMENTO VAI INCREMENTAR O TURISMO

O prefeito Euclério Sampaio (União Brasil), que é evangélico, falou com a coluna sobre o monumento alusivo ao livro sagrado dos cristãos. Para ele, a iniciativa tem como objetivo fomentar o turismo e valorizar o município.

"Precisamos criar atrativos para que as pessoas se interessem por Cariacica. Estamos fazendo isso com o mercado municipal, com a nova orla. Assim, como estamos criando atrativos para que grandes empresas venham para Cariacica" Euclério Sampaio - Prefeito de Cariacica

“A ideia é fomentar a cultura e o turismo em Cariacica e, claro, valorizar também um artista da nossa cidade de Cariacica. Hippólito Alves é um escultor capixaba, ele reside em Cariacica e é reconhecido no Brasil todo. É um especialista em escultura e arte sacra”, argumenta Euclério.

Indagado se não teme ser criticado pela obra sob o argumento de o Estado ser laico, o prefeito cariaciquense minimizou. “Estamos falando de um monumento histórico e cultural do mundo. Nossa ideia é fazer do local um ponto turístico para as pessoas tirarem fotos no monumento e assim divulgar a nossa Cariacica para outros Estados e municípios. Assim como muitos param no local para tirar foto com o letreiro Cariacica.”

E sobre o gasto público nessa obra, no valor de R$ 165 mil, em um município com receita baixa, Euclério Sampaio, defende a obra e diz que a iniciativa foi planejada.