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Leonel Ximenes

Ministério Público vai apurar obra do monumento à Bíblia em Cariacica

Segundo a coluna revelou,  construção da escultura foi contratada pela prefeitura, sem licitação, por R$ 165 mil

Públicado em 

13 set 2023 às 13:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito Euclério Sampaio é evangélico
O prefeito Euclério Sampaio é evangélico Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação
O Ministério Público Estadual (MPES) vai instaurar um procedimento para averiguar a legalidade do processo de contratação, com dispensa de licitação, de uma empresa para fazer o Monumento à Bíblia, em Cariacica.
Segundo Leonardo da Costa Barreto, promotor de justiça com atribuição na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, será aberto um Inquérito Civil para averiguar a legalidade do procedimento da Prefeitura de Cariacica.
Segundo a coluna publicou no final da manhã desta quarta-feira (13), a obra, orçada em R$ 165 mil, já está na fase final de acabamento e sendo erguida na entrada da cidade, próximo à Segunda Ponte. O monumento está sendo construído pela empresa Hipolito Alves da Silva Esculturas, contratada sem licitação pela prefeitura.

PREFEITO DIZ QUE MONUMENTO VAI INCREMENTAR O TURISMO

O prefeito Euclério Sampaio (União Brasil), que é evangélico, falou com a coluna sobre o monumento alusivo ao livro sagrado dos cristãos. Para ele, a iniciativa tem como objetivo fomentar o turismo e valorizar o município.
"Precisamos criar atrativos para que as pessoas se interessem por Cariacica. Estamos fazendo isso com o mercado municipal, com a nova orla. Assim, como estamos criando atrativos para que grandes empresas venham para Cariacica"
Euclério Sampaio - Prefeito de Cariacica
“A ideia é fomentar a cultura e o turismo em Cariacica e, claro, valorizar também um artista da nossa cidade de Cariacica. Hippólito Alves é um escultor capixaba, ele reside em Cariacica e é reconhecido no Brasil todo. É um especialista em escultura e arte sacra”, argumenta Euclério.

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Indagado se não teme ser criticado pela obra sob o argumento de o Estado ser laico, o prefeito cariaciquense minimizou. “Estamos falando de um monumento histórico e cultural do mundo. Nossa ideia é fazer do local um ponto turístico para as pessoas tirarem fotos no monumento e assim divulgar a nossa Cariacica para outros Estados e municípios. Assim como muitos param no local para tirar foto com o letreiro Cariacica.”
E sobre o gasto público nessa obra, no valor de R$ 165 mil, em um município com receita baixa, Euclério Sampaio, defende a obra e diz que a iniciativa foi planejada.
“Tudo que é feito no município é pensado. Investimos em cada área com responsabilidade, um atrativo como esse atrai pessoas para o município, gera turismo e consequentemente movimenta a economia de Cariacica", afirma o prefeito.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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