Ministério Público vai apurar obra do monumento à Bíblia em Cariacica

O Ministério Público Estadual (MPES) vai instaurar um procedimento para averiguar a legalidade do processo de contratação, com dispensa de licitação, de uma empresa para fazer o Monumento à Bíblia, em Cariacica
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Segundo Leonardo da Costa Barreto, promotor de justiça com atribuição na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, será aberto um Inquérito Civil para averiguar a legalidade do procedimento da Prefeitura de Cariacica
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O prefeito Euclério Sampaio (União Brasil), que é evangélico, falou com a coluna sobre o monumento alusivo ao livro sagrado dos cristãos. Para ele, a iniciativa tem como objetivo fomentar o turismo e valorizar o município.
“A ideia é fomentar a cultura e o turismo em Cariacica e, claro, valorizar também um artista da nossa cidade de Cariacica. Hippólito Alves é um escultor capixaba, ele reside em Cariacica e é reconhecido no Brasil todo. É um especialista em escultura e arte sacra”, argumenta Euclério.
Indagado se não teme ser criticado pela obra sob o argumento de o Estado ser laico, o prefeito cariaciquense minimizou. “Estamos falando de um monumento histórico e cultural do mundo. Nossa ideia é fazer do local um ponto turístico para as pessoas tirarem fotos no monumento e assim divulgar a nossa Cariacica para outros Estados e municípios. Assim como muitos param no local para tirar foto com o letreiro Cariacica.”
E sobre o gasto público nessa obra, no valor de R$ 165 mil, em um município com receita baixa, Euclério Sampaio, defende a obra e diz que a iniciativa foi planejada.
“Tudo que é feito no município é pensado. Investimos em cada área com responsabilidade, um atrativo como esse atrai pessoas para o município, gera turismo e consequentemente movimenta a economia de Cariacica", afirma o prefeito.