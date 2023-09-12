Adversário do Fla em Cariacica já viu de perto um outro futebol capixaba

A faixa no Centro de Vitória anunciando jogos do Athletico-PR no Estádio Governador Bley, contra Rio Branco e Vitória Crédito: Pedro Fonseca

futebol capixaba já foi, diríamos, mais “globalizado”. Se existe alguma dúvida, veja esta foto, do Centro de Vitória: na esquina do imponente e belo Teatro Glória, uma faixa anuncia que o Athletico-PR enfrentaria o Rio Branco e o Vitória, no antigo Estádio Governador Bley, em jogos em apenas um fim de semana.

Os bons tempos do futebol capixaba, porém, parece que ficaram restritos a uma imagem em preto e branco do passado. Diferentemente de Rio Branco e Vitória, o rubro-negro paranaense avançou, cresceu, se tornou clube grande e nesta quarta (13) à noite volta ao Espírito Santo para enfrentar o Flamengo, no Kleber Andrade, pelo Campeonato Brasileiro

Sobre a foto histórica, feita pelo saudoso e inesquecível Pedro Fonseca, há poucas informações disponíveis, apesar de a coluna ter consultado algumas das melhores fontes sobre o futebol capixaba.

O que foi possível apurar é que, nos anos 1950 e 1960, era muito comum faixas serem penduradas nos postes da Capital anunciando partidas importantes do futebol capixaba de então.

Em 14 de abril de 1950, por exemplo, pouco tempo antes da tragédia da Copa do Mundo no Maracanã, o capa-preta capixaba foi goleado por 5 a 1 pelo Athletico-PR.

Era tempo de ainda um certo bucolismo na capital capixaba. Mas essa calma não escondia o orgulho que os torcedores sentiam dos seus clubes de futebol. Hoje, a barulhenta e frenética Vitória liga muito pouco para o desempenho do futebol capixaba - por não ter muitos motivos para comemorar, somos forçados a reconhecer.