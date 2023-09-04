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Segunda casa?

Flamengo não perde no Kleber Andrade há 7 anos! Veja o retrospecto

Além de sempre contar com o apoio em peso da torcida capixaba, Rubro-Negro Carioca costuma ter bons resultados jogando no Klebão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2023 às 19:48

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 19:48

Flamengo e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Flamengo acumula bom aproveitamento jogando no principal estádio do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Após o empate em 0 a 0 contra o Madureira, o Flamengo volta a mandar uma partida no Kleber Andrade em 2023. O adversário da vez é o Athletico-PR, no próximo dia 13 de setembro, às 21h30. Além da certeza de contar com casa cheia, o aproveitamento da equipe em Cariacica é mais um trunfo para o atual campeão da Libertadores na partida.
Em toda a história, o Flamengo disputou 16 partidas no Kleber Andrade, sendo duas delas antes da reforma para a Copa do Mundo de 2014. São 11 vitórias, 3 empates e apenas duas derrotas, sendo que a última foi para o Palestino, do Chile, em setembro de 2016, pela Sul-Americana. Em terras capixabas, o Rubro-Negro é dono de um aproveitamento de 69%. Foram 26 gols marcados contra 10 sofridos. 
  • Flamengo 0 x 0 Madureira (18/01/2023)
  • Flamengo 4 x 0 Portuguesa-RJ (18/03/2018)
  • Flamengo 2 x 0 Boavista (18/02/2018)
  • Flamengo 1 x 1 Paraná - pên: 4x5 (30/08/2017)
  • Flamengo 1 x 1 Fluminense (02/04/2017)
  • Flamengo 1 x 2 Palestino-CHI (28/09/2016)
  • Flamengo 2 x 1 Cruzeiro (25/09/2016)
  • Flamengo 2 x 1 Ponte Preta (07/09/2016)
  • Flamengo 3 x 1 Figueirense (31/08/2016)
  • Flamengo 1 x 0 Athletico-PR (06/08/2016)
  • Flamengo 2 x 1 América-MG (25/07/2016)
  • Flamengo 1 x 0 Internacional (29/06/2016)
  • Flamengo 1 x 0 América-MG (17/02/2016)
  • Flamengo 4 x 0 Desportiva (11/10/2015)
  • Flamengo 1 x 0 Linhares (14/02/1996)
  • Flamengo 0 x 2 Cruzeiro (08/10/1995)
Um detalhe curioso é que o adversário da próxima partida já foi derrotado pelo Flamengo no Kleber Andrade. A partida aconteceu no ano de 2016, e o resultado foi 1 a 0; o gol da partida foi marcado pelo meia Mancuello. 

Histórico no Espírito Santo

Além do Kleber Andrade, o Rubro-Negro jogou outras partidas no Espírito Santo. Ao todo, são 73 jogos em solo capixaba, com 50 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, somando um aproveitamento de aproximadamente 73%. Por aqui, balançou as redes por 162 vezes e sofreu 59 gols.

Serviço

  • Flamengo x Athletico-PR
  • 23° rodada - Campeonato Brasileiro
  • Data: quarta-feira, 13 de setembro
  • Local: Kleber Andrade, Cariacica
  • Horário: 21h30
  • Ingressos: esgotados

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