Flamengo não perde no Kleber Andrade há 7 anos! Veja o retrospecto

Flamengo acumula bom aproveitamento jogando no principal estádio do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Em toda a história, o Flamengo disputou 16 partidas no Kleber Andrade, sendo duas delas antes da reforma para a Copa do Mundo de 2014. São 11 vitórias, 3 empates e apenas duas derrotas, sendo que a última foi para o Palestino, do Chile, em setembro de 2016, pela Sul-Americana. Em terras capixabas, o Rubro-Negro é dono de um aproveitamento de 69%. Foram 26 gols marcados contra 10 sofridos.

Flamengo 0 x 0 Madureira (18/01/2023)

Flamengo 4 x 0 Portuguesa-RJ (18/03/2018)

Flamengo 2 x 0 Boavista (18/02/2018)

Flamengo 1 x 1 Paraná - pên: 4x5 (30/08/2017)

Flamengo 1 x 1 Fluminense (02/04/2017)

Flamengo 1 x 2 Palestino-CHI (28/09/2016)

Flamengo 2 x 1 Cruzeiro (25/09/2016)

Flamengo 2 x 1 Ponte Preta (07/09/2016)

Flamengo 3 x 1 Figueirense (31/08/2016)

Flamengo 1 x 0 Athletico-PR (06/08/2016)

Flamengo 2 x 1 América-MG (25/07/2016)

Flamengo 1 x 0 Internacional (29/06/2016)

Flamengo 1 x 0 América-MG (17/02/2016)

Flamengo 4 x 0 Desportiva (11/10/2015)

Flamengo 1 x 0 Linhares (14/02/1996)

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro (08/10/1995)

Um detalhe curioso é que o adversário da próxima partida já foi derrotado pelo Flamengo no Kleber Andrade. A partida aconteceu no ano de 2016, e o resultado foi 1 a 0; o gol da partida foi marcado pelo meia Mancuello.

Histórico no Espírito Santo

Além do Kleber Andrade, o Rubro-Negro jogou outras partidas no Espírito Santo. Ao todo, são 73 jogos em solo capixaba, com 50 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, somando um aproveitamento de aproximadamente 73%. Por aqui, balançou as redes por 162 vezes e sofreu 59 gols.

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