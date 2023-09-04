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Futebol

Antony é desconvocado da Seleção Brasileira; Gabriel Jesus é o substituto

Atacante do Manchester United é acusado de agredir ex-namorada e novas provas tornaram insustentável a presença do jogador no grupo de Fernando Diniz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2023 às 18:07

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 18:07

Antony é acusado de agredir ex-namorada Gabriela Cavallin
Antony é acusado de agredir ex-namorada Gabriela Cavallin Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O atacante Antony foi desconvocado da Seleção Brasileira para os jogos contra Bolívia e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O motivo foram as novas provas de uma suposta agressão do jogador contra a ex-namorada Gabriela Cavallin. A informação foi confirmada pela CBF na tarde desta segunda-feira (4) por meio de nota.
"Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira. Para o seu lugar, o técnico Fernando Diniz chamou Gabriel Jesus, que estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores, enviada à FIFA."

O caso

Novas provas revelam tom de ameaça de Antony contra Gabriela Cavallin
Novas provas revelam tom de ameaça de Antony contra Gabriela Cavallin Crédito: Reprodução
A DJ e ex-namorada de Antony acusa o jogador de tê-la agredido enquanto ainda mantinham um relacionamento. A reportagem do UOL teve acesso a prints de conversas que mostram um tom de ameaça do atacante à Gabriela, além de imagens dos ferimentos supostamente causados por ele. 

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