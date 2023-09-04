Antony é desconvocado da Seleção Brasileira; Gabriel Jesus é o substituto

O atacante Antony foi desconvocado da Seleção Brasileira para os jogos contra Bolívia e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O motivo foram as novas provas de uma suposta agressão do jogador contra a ex-namorada Gabriela Cavallin. A informação foi confirmada pela CBF na tarde desta segunda-feira (4) por meio de nota.

"Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira. Para o seu lugar, o técnico Fernando Diniz chamou Gabriel Jesus, que estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores, enviada à FIFA."