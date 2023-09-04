Fotos e áudios revelam agressões de Antony contra a ex: 'tomara que morra'

Gabriela e Antony tiveram uma relação no ano de 2022 Crédito: Redes Sociais

Acusado de agressão contra a ex-namorada Gabriela Cavallin, o atacante Antony, de 23 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo após a divulgação de fotos e áudios que revelam ameaças e intimidações feitas pelo jogador do Manchester United e da Seleção Brasileira contra a ex-companheira.

Após a acusação feita no Brasil, na última sexta-feira (1º), Gabriela procurou a polícia de Manchester, na Inglaterra, onde Antony vive, e apresentou uma segunda denúncia. Em entrevista ao UOL, a mulher afirmou que o jogador proferia ameaças contra ela enquanto estava grávida.

“Ele já falou coisas assim: ou eu ia ficar com ele, ou ia morrer todo mundo. Eu, ele e o nosso filho. E eu falava: você sabe que eu estou grávida, né? Você está me assustando. Uma hora ele estava chorando, outra hora estava me batendo. Com certeza, um dos piores dias da minha vida”, contou Gabriela ao portal.

Antony e Gabriela viveram um relacionamento durante o ano de 2022, e em julho do último ano, a mulher anunciou que havia sofrido um aborto espontâneo de um bebê que teria com o jogador.

De acordo com o UOL, em um dos vídeos do inquérito, é possível ver uma lesão em que os ossos dos dedos da mão direita de Gabriela estão expostos. Essa teria sido a última agressão de Antony contra a jovem de 23 anos.

“Se alguém curtisse a minha foto, ele brigava. Se saísse para um restaurante e eu levantasse sozinha para ir ao banheiro, ele achava ruim, brigava. Se eu fosse em alguma festa e cumprimentasse [outra pessoa], ele queria me bater”, afirmou a mulher.

Nas imagens divulgadas, em troca de mensagens, Antony proferia xingamentos e ameaças à Gabriela. “Tomara que você morra. Vai se f****, você é nojenta e enganadora. Fez isso com todos os machos que passaram na sua vida”, escreveu o jogador.

Nos prints, é possível identificar que as mensagens são datadas de junho de 2022. “Não te perdoo. O que você fez ontem não tem perdão. Não tem perdão jamais o que você fez comigo e meu bebê”, respondeu Gabriela.

Ainda nas mensagens, Gabriela afirma que Antony fez de tudo para que ela perdesse a criança, e que o jogador teria chamado o bebê de ‘garantia de futuro’ da influencer.

Na época da primeira denúncia, Antony usou as redes sociais para se manifestar. "Por vocês, após ter prestado meu depoimento na delegacia onde está sendo conduzida a investigação do inquérito envolvendo meu nome, queria falar publicamente, pela primeira vez, desde que fui falsamente acusado de agressão. Fiquei calado até o momento para que nada pudesse interferir no processo investigatório, mas durante todos esses dias eu e minha família sofremos em silêncio".

De acordo com o atleta, sua inocência será provada ao decorrer das investigações. "Após o encerramento da investigação será comprovada minha inocência, sendo certo que a justiça vai prevalecer e o dano inicialmente causado em minha imagem vai ficar no passado".

Após a segunda acusação, ao UOL, a assessoria do jogador disse que o caso segue em segredo de Justiça e mais informações serão divulgadas em breve.

O atacante foi convocado por Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após a convocação de Antony, Gabriela classificou a situação como uma “piada”.

Entenda o caso

Em junho deste ano, a DJ e influenciadora Gabriela Cavallin registrou um Boletim de Ocorrência contra Antony, o acusando de violência doméstica, ameaça e lesão corporal.

Conforme o documento policial, a jovem disse ter sido agredida durante o último mês de maio e decidiu fazer o registro recentemente. No BO, Gabriela alega que foi agredida no dia 20 de maio, quando o jogador estava na Inglaterra. Indagada pela reportagem da Rede Globo, ela confirmou o registro, mas não esclareceu se a agressão foi cometida no Brasil ou na Europa.