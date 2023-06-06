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Denúncia

Antony, da Seleção Brasileira, é acusado de agressão e ameaça por influencer

Gabriela Cavallin registrou um Boletim de Ocorrência onde acusa o jogador por atos de violência doméstica, ameaça e lesão corporal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2023 às 11:11

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 11:11

Gabriela e Antony tiveram uma relação no ano de 2022
Gabriela e Antony tiveram uma relação no ano de 2022 Crédito: Redes Sociais
A DJ e influenciadora DJ Gabriela Cavallin registrou um Boletim de Ocorrência nesta segunda-feira (5), contra o jogador Antony, atacante do Manchester United e da Seleção Brasileira, onde o acusa de violência doméstica, ameaça e lesão corporal.
Conforme o documento policial, a jovem disse ter sido agredida durante o último mês de maio e decidiu fazer o registro recentemente. No BO, Gabriela alega que foi agredida no dia 20 de maio, quando o jogador estava na Inglaterra. Indagada pela reportagem da Rede Globo, ela confirmou o registro, mas não esclareceu se a agressão foi cometida no Brasil ou na Europa.
Gabriela também solicitou uma medida protetiva contra o atleta e um exame de corpo de delito foi solicitado. Em anexo ao Boletim de Ocorrência, a DJ incluiu fotos de escoriações e mensagens de ameaça cometidas pelo jogador.
Antony e Gabriela viveram um relacionamento durante o ano de 2022, e em julho do último ano, a mulher anunciou que havia sofrido um aborto espontâneo de um bebê que teria com o jogador.
O atacante e seus empresários já estariam cientes do BO, mas ainda não se manifestaram publicamente sobre o caso.

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