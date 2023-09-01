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Arthur Elias é o novo treinador da Seleção Brasileira Feminina

Ex-treinador da equipe feminina do Corinthians chega para substituir Pia Sundhage no comando do Brasil até a Copa do Mundo de 2027
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 set 2023 às 17:08

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 17:08

Arthur Elias chega à Seleção após ótimo trabalho no comando do Corinthians
Arthur Elias chega à Seleção após ótimo trabalho no comando do Corinthians Crédito: Thais Magalhães/CBF
A CBF anunciou nesta sexta-feira que Arthur Elias é o novo treinador da seleção brasileira feminina de futebol. O técnico deixa o Corinthians após quase sete anos e assume o lugar de Pia Sundhage, demitida após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo deste ano, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. O novo treinador da equipe acertou contrato até o fim do Mundial de 2027, que pode acontecer no Brasil.
Arthur Elias era visto por muitos especialistas como o grande favorito para o cargo. Aos 42 anos, o treinador assume a função de técnico da seleção brasileira após longo período no comando do Corinthians, time mais vitorioso da história da modalidade no país e dono de soberania no cenário nacional e continental nos números e desempenho no período.
"Primeiro quero agradecer a confiança do presidente por esse período de contrato longo até a próxima Copa do Mundo. É um sonho realizado. Tenho 20 anos como treinador de futebol e 90% dedicado ao futebol das mulheres no Brasil. Neste período, entre acertos e erros, sempre foi meu desenvolvimento pessoal e profissional junto com a minha comissão técnica e apoio ao futebol feminino no Brasil", comentou Arthur Elias.
"Me sinto muito realizado e tenho certeza que, em pouco tempo, vamos conseguir mudar a mentalidade do futebol. Tenho certeza que vamos conseguir mudar e ter resultados rápidos. O Brasil precisa voltar a ser protagonista no futebol mundial e podemos isso", declarou o técnico.
O novo treinador chega à seleção feminina com uma tarefa difícil e com pouco tempo para trabalhar. Depois da decepção no Mundial, o técnico tenta recolocar o Brasil no pódio olímpico, o que não acontece desde os Jogos de Pequim-2008, e terá menos de um ano para se preparar. Na última Olimpíada, já com Pia Sundhage no comando, o Brasil foi eliminado nas quartas de final, nos pênaltis, diante do Canadá.
Após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, que devem ser a última competição de Marta com a camisa da seleção brasileira, o treinador terá que preparar o Brasil para a Copa América e posteriormente para a Copa do Mundo de 2027. No Mundial, o desafio será recolocar o país no mata-mata e tentar superar o resultado da edição de 2007, quando a equipe brasileira foi vice-campeã.

Já teve convocação

O anúncio de Arthur Elias e sua comissão técnica foi cercado de expectativa e incerteza. Diferentemente do que costumava fazer com a seleção feminina, a CBF optou por comunicar a chegada do treinador e a primeira convocação já nesta sexta-feira, menos de três horas antes do evento em si.
No comunicado informando a ação desta sexta-feira, a CBF oficializou que a escolha do profissional foi feita diretamente pelo presidente Ednaldo Rodrigues e que as conversas se limitaram a ser com Arthur Elias, que estava no Corinthians, Rosana Augusto, que foi atleta da seleção brasileira, atualmente treina o Red Bull Bragantino e deve assumir a seleção sub-20, e também Emily Lima, que foi a primeira mulher a comandar o Brasil, entre 2016 e 2017, e treina a seleção do Peru.

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