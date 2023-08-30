CBF anuncia saída de Pia Sundhage do comando da Seleção Feminina

Pia Sundhage chegou com grande expectativa na Seleção Brasileira, que não foram correspondidas em resultados Crédito: Thais Magalhães/CBF

Fim da linha. Pia Sundhage não é mais treinadora da Seleção Brasileira Feminina. O anúncio foi feito de forma oficial pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quarta-feira (30), e sacramentou o fim do trabalho da sueca, que estava à frente da equipe desde julho de 2019.

"Encerramos a partir de hoje o trabalho de Pia com a CBF. Quero agradecer a ela e a todos aqueles que conviveram e fizeram parte da comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que participou da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023. Pia trouxe também, nesse período de 2019 até aqui, um trabalho que, para a CBF e para o futebol brasileiro como um todo, foi muito importante. Desejamos a ela, em seus novos desafios, todo o sucesso", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.