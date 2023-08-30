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Adeus

CBF anuncia saída de Pia Sundhage do comando da Seleção Feminina

Treinadora encerrou a sua passagem na Seleção Brasileira após a eliminação vexatória da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2023 às 18:44

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 18:44

Pia Sundhage chegou com grande expectativa na Seleção Brasileira, que não foram correspondidas em resultados
Pia Sundhage chegou com grande expectativa na Seleção Brasileira, que não foram correspondidas em resultados Crédito: Thais Magalhães/CBF
Fim da linha. Pia Sundhage não é mais treinadora da Seleção Brasileira Feminina. O anúncio foi feito de forma oficial pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quarta-feira (30), e sacramentou o fim do trabalho da sueca, que estava à frente da equipe desde julho de 2019. 
"Encerramos a partir de hoje o trabalho de Pia com a CBF. Quero agradecer a ela e a todos aqueles que conviveram e fizeram parte da comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que participou da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023. Pia trouxe também, nesse período de 2019 até aqui, um trabalho que, para a CBF e para o futebol brasileiro como um todo, foi muito importante. Desejamos a ela, em seus novos desafios, todo o sucesso", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.
A ideia da CBF é anunciar a nova comissão técnica da Seleção nos próximos dias, visando o clico dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, além da próxima Copa do Mundo Feminina. Um nome muito bem cotado na confederação é de Arthur Elias, atual treinador do Corinthians feminino, onde faz um trabalho muito consistente.

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