Vitória e Cariacica podem receber seleções na Copa do Mundo Feminina de 2027

Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta

Brasil lançou a candidatura para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA™, mas o Espírito Santo ficou de fora da lista das "cidades-sedes". Porém, nesta terça-feira (29), a Federação de Futebol (FES) confirmou que a CBF escolheu os municípios de Vitória Cariacica como aptos a servir de centros de treinamento para a competição.

A escolha foi comunicada por ofício pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao presidente da FES, Gustavo Vieira. Caso o Brasil seja escolhido como sede da Copa de 2027, será a terceira vez que o Espírito Santo vai receber um evento Fifa. Na Copa do Mundo de 2014, as seleções de Camarões e Austrália ficaram hospedadas em Vitória e treinaram nos estádios Kleber Andrade e Engenheiro Araripe, respectivamente. Em 2019, o Espírito Santo também recebeu jogos da Copa do Mundo Sub-17, com jogos no Klebão.

O presidente da FES, Gustavo Vieira, comemorou a escolha do Espírito Santo como local de treinamento e torce pela vitória da candidatura do Brasil para sediar a Copa Feminina.

"É de grande importância para o Estado essa indicação por parte da CBF. O Brasil tem uma candidatura muito forte, com reais chances de se sagrar vencedora. E a exemplo de 2014, temos a certeza de que, com o Governo do Estado, juntamente com as prefeituras da região metropolitana, com interlocução da federação, conseguiremos receber e dar a melhor estrutura possível para essas seleções, caso venham a optar pelo Espírito Santo. Nossa parte agora é estar colaborando com a CBF na elaboração desse plano de candidatura, então a federação, juntamente com o Governo do Estado, não medirá esforços para que o Brasil saia de fato vencedor desse certame", afirmou o presidente da FES, Gustavo Vieira.

O governador Renato Casagrande também comemorou a oportunidade de o ES ser sede para seleções mais uma vez.

Boa notícia. Recebemos a informação do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, de que o ES foi incluído como Centro de Treinamento para as seleções na candidatura brasileira à Copa do Mundo Feminina de 2027, a exemplo de 2014, quando recebemos as seleções de Austrália e Camarões. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) August 29, 2023

Concorrência para sediar a Copa de 2027

O Brasil tem três candidaturas como concorrentes, a da África do Sul e duas conjuntas: Bélgica, Holanda e Alemanha como sede tripla, pela Uefa, Estados Unidos e México, via Concacaf. As candidaturas têm até o dia 08 de dezembro para envio das propostas, e os países receberão as inspeções da FIFA no início do ano que vem.