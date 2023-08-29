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Sonho realizado

Capixabinha imita Tiquinho ao tomar insulina, conhece o ídolo e visita Engenhão

Bento Calegario, de cinco anos, lida com as aplicações diárias do hormônio replicando a pose de força do jogador botafoguense
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 ago 2023 às 14:40

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 14:40

Há um ano, o pequeno Bento Calegario e a família descobriram que ele enfrenta a diabetes tipo 1, doença que requer diversos cuidados e aplicações diárias de insulina. A rotina, que é incomoda até para os adultos mais fortes, sem dúvidas não é nada prazerosa para uma criança de cinco anos, caso do menino.
Mas, se engana quem pense que ele desanima, pelo contrário. Apaixonado pelo Botafogo, o jovem ganhou um dos melhores presentes que um torcedor pode receber de um ídolo no futebol: apoio e admiração.
Recentemente, Bento viralizou nas redes sociais com um vídeo do momento em que recebe uma aplicação de insulina, fazendo a tradicional pose de comemoração de Tiquinho Soares, atacante do Glorioso, e um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro 2023.
A gravação chegou até Tiquinho, que fez questão de deixar uma mensagem de carinho ao torcedor mirim.
"Deus te abençoe, meu amiguinho Bento! Obrigado pelo carinho. Muita saúde para você e sua família"
Tiquinho Soares - Atacante do Botafogo
A ideia de replicar a pose de Tiquinho veio com a necessidade de enfrentar uma das três ‘picadas’ diárias de insulina. Erguendo os braços e fazendo o símbolo de força, assim como o jogador, Bento sorri para a câmera enquanto diz: “Ei Tiquinho [...] aqui em casa eu tomo insulina igual quando você comemora o gol”.
Morador de Jardim Camburi, em Vitória, Bento é fanático pelo Botafogo graças ao amor que herdou do pai e do avô. Em março, na partida em que o clube veio ao Espírito Santo para enfrentar o Resende, pelo Campeonato Carioca, Bento e sua família não perderam a oportunidade de aproveitar o momento.
Graças ao suporte da mãe, que trabalha em uma das áreas de gestão do Aeroporto de Vitória, Bento ganhou a chance de recepcionar o clube no pátio de desembarque, onde recebeu diversos autógrafos e garantiu fotos com o elenco alvinegro.
Já no Kleber Andrade, em Cariacica, o pequeno foi ao estádio ‘devidamente trajado’ para realizar outros dois grandes sonhos: ver o time de perto e entrar em campo com o elenco botafoguense.
O momento ficou ainda melhor com a vitória do time da Estrela Solitária, que venceu o Resende por 2 a 0 com gols de Carlos Alberto e Matheus Nascimento.
“Em dia de jogo ele fica falando que o Botafogo é o melhor, fica tirando sarro de mim quando o Flamengo perde. Nas últimas semanas eu ouvi à beça porque o Flamengo foi eliminado da Libertadores, e aí ele ficou jogando na minha cara”, lembra Caroline Alvarenga, mãe de Bento, aos risos.
Bento no estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Bento no estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Acervo Pessoal

Cuidados

Nos cuidados com a diabetes, o futebol "caiu como uma luva", não só por conta da paixão pelo Botafogo, mas por conta das atividades físicas feitas por Bento. A mãe explica que o garoto usa um aparelho que monitora sua glicemia, mas que a melhor ferramenta está nas práticas esportivas de Bento, que mesclam judô e futebol.

Mais um sonho realizado

Além da atenção dada pelo ídolo em seu vídeo nas redes sociais, Bento ganhou uma nova chance de tietar Tiquinho Soares. No último domingo (27), Bento foi ao Rio de Janeiro, onde conheceu o estádio Nilton Santos e entrou em campo com o elenco botafoguense. 
Na oportunidade, o capixaba conheceu o vestiário, sala de imprensa e outros espaços das dependências do Engenhão, como o local é conhecido. Além disso, garantiu novas fotos com os atletas do elenco que lidera o Campeonato Brasileiro. 
"O Botafogo vai ser campeão, porque está jogando como nunca. Tenho certeza que vamos conseguir, ninguém alcança a gente em 2023", afirmou Bento, animado.

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