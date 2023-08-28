Flamengo x Athletico-PR já tem 11 mil ingressos vendidos! Pontos físicos iniciam vendas hoje

Ainda faltam mais de duas semanas para o jogo entre Flamengo e Athletico-PR, que será disputado no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 13 de setembro (quarta-feira), às 21h30, e antes mesmo da abertura da comercialização das entradas nos pontos físicos, 11 mil ingressos já foram vendidos on-line, no site ingressosa.com
. Ou seja, mais da metade da capacidade do estádio para a partida, que será de 20 mil torcedores.
Os pontos de venda físicos iniciam a venda de ingressos nesta segunda-feira (28), às 12h. E vale lembrar que todos pagam meia na modalidade meia-solidária no valor de R$ 150,00 mais 1 kg de alimento. Os alimentos arrecadados na ação solidária serão doados a instituições de caridade a serem definidas. Confira os pontos de venda!
A partida seria inicialmente realizada no Maracanã, mas com a interdição do estádio para a recuperação do gramado, o Flamengo procurou outras opções e escolheu o Kleber Andrade
, onde o time não perde há 7 anos, sempre contou com apoio incondicional dos flamenguistas capixabas e ainda tem uma localização privilegiada próximo ao Rio de Janeiro para facilitar a logística do clube às vésperas do primeiro jogo da final da Copa do Brasil.