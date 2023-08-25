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Trâmites operacionais atrasam abertura da venda de ingressos de Flamengo x Athletico-PR

Empresa que realiza a organização do jogo que acontece no Kleber Andrade, no dia 13 de setembro, justificou a demora e afirmou que as vendas devem começar a qualquer momento

Públicado em 

25 ago 2023 às 17:13
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Flamengo e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Flamengo e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
As vendas pela internet dos ingressos para a partida entre Flamengo x Athletico-PR, confirmada para o dia 13 de setembro (quarta-feira) no Kleber Andrade, ainda não começaram. A comercialização das entradas de forma on-line deveria ter sido iniciada na noite de quinta-feira (24), porém trâmites operacionais ainda impedem as vendas. 
Na tarde desta sexta-feira (25), a Camisa 10 Experiência Promo, empresa que cuida da divulgação da partida, informou que se tratam de detalhes, e que as vendas no site ingressosa.com podem começar a qualquer momento. A empresa também garantiu que toda a organização para o jogo já está preparada e que os pontos físicos de venda, que vão comercializar as entradas a partir da próxima segunda-feira (28), serão divulgados em breve. 
O ingresso para o confronto, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai custar R$ 150,00 e 1 kg de alimento na modalidade meia-solidária, que será acessível a todos os torcedores. Os alimentos arrecadados na ação solidária serão doados a instituições de caridade a serem definidas. 

Serviço

  • Flamengo x Athletico-PR (23ª Rodada do Campeonato Brasileiro)
  • Local: Kleber Andrade (Cariacica) 
  • Quando: 13 de setembro 
  • Horário: 21h30 
  • Ingressos: R$ 150,00 (meia) e R$ 150,00 e 1 kg de alimento (meia-solidária) 
  • Venda: Internet ingressosa.com Pontos físicos: Serão divulgados nesta sexta-feira (25)

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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