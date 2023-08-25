Trâmites operacionais atrasam abertura da venda de ingressos de Flamengo x Athletico-PR

Na tarde desta sexta-feira (25), a Camisa 10 Experiência Promo, empresa que cuida da divulgação da partida, informou que se tratam de detalhes, e que as vendas no site ingressosa.com
podem começar a qualquer momento. A empresa também garantiu que toda a organização para o jogo já está preparada e que os pontos físicos de venda, que vão comercializar as entradas a partir da próxima segunda-feira (28), serão divulgados em breve.
O ingresso para o confronto, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai custar R$ 150,00 e 1 kg de alimento na modalidade meia-solidária, que será acessível a todos os torcedores. Os alimentos arrecadados na ação solidária serão doados a instituições de caridade a serem definidas.