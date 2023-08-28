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Programação

Confira onde assistir Fluminense, Palmeiras e Inter nas quartas da Libertadores

Em busca da taça mais cobiçada da América do Sul, equipes brasileiras entram em campo entre terça (29) e quinta-feira (31). Fique por dentro dos horários, locais e onde assistir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2023 às 10:38

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 10:38

Brasileiros administram a vantagem nas quartas de final da Libertadores
Brasileiros administram a vantagem nas quartas de final da Libertadores Crédito: Marcelo Gonçalves (Fluminense), Cesar Greco (Palmeiras) e R. Duarte (Internacional)
A semana é de decisão para os times brasileiros na Libertadores. Internacional, Palmeiras e Fluminense entram em campo entre terça (29) e quinta-feira (31) para as partidas que encerram as quartas de final da competição continental. Confira na lista abaixo os horários, locais e onde assistir aos jogos.

Terça-feira (29)

  • Internacional (1) x (0) Bolívar
    Local:     Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 19h
    Onde assistir: Paramount +

Quarta-feira (30)

  • Palmeiras (4) x (0) Deportivo Pereira
    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta

Quinta-feira (31)

  • Olimpia (0) x (2) Fluminense
    Local:     Defensores del Chaco, Assunção - Paraguai
    Horário: 21h30
    Onde assistir: ESPN e Star+
Na quarta-feira, Boca Juniors e Racing fazem o jogo que complementa as quartas de final. Na ida, as equipes argentinas não saíram do zero do placar e o jogo decisivo acontece às 21h30 no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina, com transmissão  do Paramount +.

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