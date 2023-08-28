Confira onde assistir Fluminense, Palmeiras e Inter nas quartas da Libertadores

A semana é de decisão para os times brasileiros na Libertadores. Internacional, Palmeiras e Fluminense entram em campo entre terça (29) e quinta-feira (31) para as partidas que encerram as quartas de final da competição continental. Confira na lista abaixo os horários, locais e onde assistir aos jogos.
Terça-feira (29)
- Internacional (1) x (0) Bolívar
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 19h
Onde assistir: Paramount +
Quarta-feira (30)
- Palmeiras (4) x (0) Deportivo Pereira
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta
Quinta-feira (31)
- Olimpia (0) x (2) Fluminense
Local: Defensores del Chaco, Assunção - Paraguai
Horário: 21h30
Onde assistir: ESPN e Star+
Na quarta-feira, Boca Juniors e Racing fazem o jogo que complementa as quartas de final. Na ida, as equipes argentinas não saíram do zero do placar e o jogo decisivo acontece às 21h30 no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina, com transmissão do Paramount +.