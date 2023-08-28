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Contra Palmeiras

Vasco protesta contra gol anulado e diz que vai à CBF para apresentar reclamação

O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 ago 2023 às 05:21

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 05:21

O jogo entre Palmeiras e Vasco, neste domingo, ficou marcado por dois golaços. O primeiro deles, entretanto, vem carregado de polêmica. Isso porque o árbitro Wilton Pereira Sampaio optou por cancelar o gol de Paulinho, alegando impedimento no cruzamento de Lucas Piton. Em nota emitida ainda neste domingo, o Vasco diz que vai à CBF para contestar a decisão.
"O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho, na partida deste domingo (27/08), diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol", diz o comunicado.
Fora de casa, Vasco é superado pelo Palmeiras no Brasileiro
Fora de casa, Vasco é superado pelo Palmeiras no Brasileiro Crédito: Leandro Amorim/Vasco.com.br
No lance, o atacante Vegetti cabeceou e encobriu Weverton, que saiu errado com as mãos, mas Gustavo Gómez tirou de cabeça sem grandes problemas. Na sequência da jogada, Paulinho bateu de fora da área e fez um golaço de longe. O VAR foi acionado e atrasou o jogo em longos três minutos para anular o gol em razão de impedimento na origem da jogada.
A reclamação, no entanto, ocorre pois há uma contradição na jogada que seria considerada a correta para interpretação do lance. A discussão gira em torno do fato de Richard Rios ter criado uma nova jogada para o lance ao chutar a bola para frente, afastando-a da área, o que validaria o gol cruzmaltino. Na ocasião, o jogo estava 0 a 0 e continuou na igualdade após a anulação.

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