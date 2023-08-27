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Brasileirão

Flamengo volta a jogar mal, empata com Inter e sai vaiado do Maracanã

Diante do time misto do Colorado, Rubro-Negro mostrou futebol fraco e não conseguiu sair do zero
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 ago 2023 às 08:20

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 08:20

Na despedida do Maracanã e debaixo de chuva, o Flamengo teve uma péssima atuação e ficou no empate sem gols contra o time alternativo do Internacional pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o último jogo antes do fechamento do estádio para a reforma no gramado. Os flamenguistas saíram de campo vaiados pela torcedor, ao grito de "time sem vergonha".
Brasileirão
Gabigol mais reclamou do que jogou e foi vaiado ao ser substituído Crédito: Andre Moreira/Zimel Press/Folhapress
Pior que o resultado, foi perder, no primeiro tempo, Arrascaeta e Luiz Araújo. Os dois sentiram lesões na parte posterior da coxa esquerda e tiveram que ser substituídos. Everton Ribeiro entrou e no final se encarregou de analisar tudo que aconteceu, dando razão à torcida. "Ela tem razão de ficar brava, porque veio, nos apoiou e não conseguimos jogar bem e nem vencer. É uma rodada a menos na corrida pelo título. Nós precisamos fazer mais se a gente quiser ser campeão", disse.
Com este empate frustrante, o Flamengo soma 36 pontos na terceira colocação, 12 pontos distante do líder Botafogo, que enfrenta o Bahia neste domingo e pode ampliar a vantagem. Focado na Libertadores, o Internacional soma 25 pontos no Brasileirão, apenas quatro pontos à frente da zona de rebaixamento e sem vencer há nove jogos. O Inter não teve o técnico Eduardo Coudet, suspenso, e foi comandado pelo auxiliar Lucho González.
O Flamengo começou mal o jogo, jogando muito espaçado. Logo aos 14 minutos, o time carioca perdeu Arrascaeta machucado e que teve que ser substituído por Victor Hugo. Sem o meia uruguaio, o Flamengo tinha em Luiz Araujo sua melhor peça em campo. Foi ele quem teve a melhor chance do primeiro tempo aos 24 minutos, quando recebeu passe de Pulgar e na frente de Keiler, mandou em cima do goleiro.
Se já estava ruim sem Arrascateta, piorou quando Luiz Araújo, assim como uruguaio, sentiu posterior da coxa esquerda e teve que sair aos 34, substituído por Éverton Ribeiro. Com duas baixas importantes, o Flamengo desacelerou o jogo e incomodou pouco o gol do Internacional. No final do primeiro tempo, o time já saiu vaiado de campo.
No segundo tempo o panorama não se modificou. Sem Arrascaeta, o Flamengo era um time sem criação e à medida que o tempo passava ficava bastante nervoso, acelerando as jogadas demais.O Internacional controlava a partida e buscava o contra-ataque com Enner Valencia. Com a entrada de Pedro, aos 20, no lugar de Gabigol, o Flamengo passou a apostar nas bolas alçadas na área. Foi assim que criou a sua melhor chance durante todo o jogo. Aos 36, Pedro recebeu na área, dominou a bola no peito e ajeitou para Victor Hugo soltar a bomba para a boa defesa de Keiler.
No final, o Inter perdeu Vitão lesionado, e jogou os últimos minutos com um a menos, porque já tinha feito as cinco substituições. Aos 48, Wesley fez grande jogada e acertou o travessão do Internacional. Foi a última chance do time carioca no jogo.
Pelo Brasileirão, o Flamengo encara o Botafogo no próximo sábado, às 21h, no estádio Nilton Santos. O Internacional enfrenta o Goiás no mesmo dia, às 16h, na Serrinha, em Goiânia (GO). Os dois jogos são válidos pela 22.ª rodada.
O time gaúcho, antes, porém, faz o segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores na terça-feira diante do Bolívar, da Bolívia, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Na primeira partida, na altitude da Bolívia, venceu por 1 a 0 e joga para o empate para avançar para a semifinal.

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