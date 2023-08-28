Reveja o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil

São Paulo e Flamengo são os grandes finalistas da Copa do Brasil 2023, e para definir os mandos de campo das partidas da decisão, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promove o sorteio dos jogos nesta segunda-feira (28), a partir de 14h. Na sede da CBF, no Rio de Janeiro, estarão presentes os técnicos, presidentes e um jogador de cada equipe, que vão acompanhar de perto os trâmites que definem os locais dos jogos marcados para 17 e 24 de setembro.