Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Reveja o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil
Futebol

Reveja o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil

São Paulo e Flamengo vão disputar a grande final da Copa do Brasil 2023, com jogos que estão previstos para 17 e 24 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2023 às 11:14

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 11:14

São Paulo e Flamengo são os grandes finalistas da Copa do Brasil 2023, e para definir os mandos de campo das partidas da decisão, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promove o sorteio dos jogos nesta segunda-feira (28), a partir de 14h. Na sede da CBF, no Rio de Janeiro, estarão presentes os técnicos, presidentes e um jogador de cada equipe, que vão acompanhar de perto os trâmites que definem os locais dos jogos marcados para 17 e 24 de setembro. 
O campeão da Copa do Brasil vai levar a premiação recorde de R$ 70 milhões e o vice, R$ 30 milhões. Na semifinal, o São Paulo passou pelo rival Corinthians após vitórias por 2 a 1 e por 2 a 0, respectivamente. Do lado carioca da moeda, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0 e por 1 a 0.

Veja Também

Em jogo duro, Serra vence o Rio Branco e conquista a Copa Espírito Santo 2023

Flamengo x Athletico-PR já tem 11 mil ingressos vendidos! Pontos físicos iniciam vendas hoje

Gol do Vasco foi mal anulado na partida contra o Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil Esportes flamengo Futebol São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Não vou botar você no paredão', afirma Samira para Juliano Floss
Imagem de destaque
Prova do Anjo e formação de Paredão: o que acontece nesta sexta no BBB 26
Imagem de destaque
Chaiany come comida do VIP e toma punição gravíssima

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados