Com 15 mil ingressos vendidos, Flamengo x Athletico-PR terá casa cheia no ES

Fla x Furacão tem se tornado uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro Crédito: Alexandre Vidal

Kleber Andrade , em Cariacica , vai estar lotado na segunda passagem do Flamengo pelo Espírito Santo em 2023. De acordo com a empresa responsável pela venda dos ingressos para o jogo do Rubro-Negro contra o Athletico-PR, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, e o Setor A está esgotado.

O duelo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro , será realizado no próximo dia 13 de setembro, às 21h30. A expectativa é que os outros setores esgotem nos próximos dias, considerando a média no ritmo de vendas.

O valor é R$ 150,00 (meia) e todos os torcedores pagam meia mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados na ação solidária serão doados a instituições de caridade a serem definidas.

Pontos sem taxa

Os torcedores podem adquirir seus bilhetes sem taxa de ingresso nas lojas Ademar Cunha de Laranjeiras e Casa do Torcedor (Masterplace Mall). Nos demais pontos de venda, há uma taxa de R$ 5,00 por ingresso impresso.

Em todos os pontos de venda, para as compras no cartão de débito ou PIX, há uma taxa de 5%. No cartão de crédito, a taxa é de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 3 vezes.