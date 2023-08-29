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Jogo no Kleber Andrade

Com 15 mil ingressos vendidos, Flamengo x Athletico-PR terá casa cheia no ES

Duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão acontece no dia 13 de setembro, às 21h30, no Kleber Andrade. Confira como garantir seu ingresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2023 às 11:56

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 11:56

Fla x Furacão tem se tornado uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro
Fla x Furacão tem se tornado uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro Crédito: Alexandre Vidal
Kleber Andrade, em Cariacica, vai estar lotado na segunda passagem do Flamengo pelo Espírito Santo em 2023. De acordo com a empresa responsável pela venda dos ingressos para o jogo do Rubro-Negro contra o Athletico-PR, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, e o Setor A está esgotado.
O duelo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado no próximo dia 13 de setembro, às 21h30. A expectativa é que os outros setores esgotem nos próximos dias, considerando a média no ritmo de vendas.
O valor é R$ 150,00 (meia) e todos os torcedores pagam meia mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados na ação solidária serão doados a instituições de caridade a serem definidas.

Pontos sem taxa

Os torcedores podem adquirir seus bilhetes sem taxa de ingresso nas lojas Ademar Cunha de Laranjeiras e Casa do Torcedor (Masterplace Mall). Nos demais pontos de venda, há uma taxa de R$ 5,00 por ingresso impresso.
Em todos os pontos de venda, para as compras no cartão de débito ou PIX, há uma taxa de 5%. No cartão de crédito, a taxa é de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 3 vezes.
  • Flamengo x Athletico-PR / Campeonato Brasileiro
    Local:     Estádio Kleber Andrade, Cariacica
    Data: 13 de setembro
    Horário: 21h30
    Ingressos: R$ 150,00 (meia-entrada e meia solidária, mediante doação de 1kg de alimento)
    Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras sem taxa do ingresso, Vila Velha e Guarapari), Loja do Flamengo (shoppings Vitória, Moxuara, Mestre Álvaro, Boulevard, Vila Velha e Praia da Costa), Casa do Torcedor (sem taxa do ingresso) e ingressosa.com

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